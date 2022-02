Renault komt met conceptauto met waterstofmotor

Renault heeft een interessante conceptauto in de pijplijn zitten voor komend voorjaar. Veel krijgen we er nog niet over te weten, maar de aandrijving zorgt in ieder geval al dat we op het puntje van onze stoel zitten.

Renault wil grote stappen zetten met alternatieve aandrijving, want per 2030 moet het hele aanbod volledig elektrisch zijn en er komen tot 2025 maar liefst negen nieuwe EV's van de Renault Group op de markt. Een bescheiden rol is daarin weggelegd voor waterstof. De Fransen zetten vooral in op waterstof in de bestelautomarkt. Denk daarbij aan de Master Hydrogen, die in verschillende soorten en maten verschijnt. Die heeft een conventionele brandstofcel aan boord. Nu spreekt Renault echter over een auto met een 'waterstofmotor'.

De nog naamloze conceptauto, waar we alleen het front voorlopig van te zien krijgen in een schimmige foto, is volgens Renault de belichaming van diverse thema's: 'milieu, veiligheid en inclusie'. De auto "...belichaamt het decarbonisatieproces van Renault Group en het merk Renault, evenals de vooruitgang op het gebied van circulaire economie, gerecycleerde en recycleerbare materialen." We mogen dus een studiemodel verwachten waarin Renault zich op tal van fronten van zijn beste kant laat zien. Het doet enigszins denken aan de aanpak van BMW met de BMW i Vision Circular.

We zijn vooral benieuwd wat Renault bedoelt met 'waterstofmotor'. Er wordt nergens over een brandstofcel gesproken, dus vooralsnog lijkt het er echt op dat ook Renault zijn gedachten laat gaan over een brandstofmotor die op waterstof loopt. In dat geval zouden de Fransen zich bij een tot op heden behoorlijk exclusief gebleven groepje voegen dat hier toekomst in ziet. Toyota is de enige grote autofabrikant die zich er tot nu toe aan heeft gewaagd en wist onder meer de 1.6 van de GR Yaris op waterstof te laten lopen. Ook werkt Yamaha in opdracht van Toyota aan het omtoveren van de 5.0 V8 van de Lexus RC F tot een waterstof-V8.