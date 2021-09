BMW i Vision Circular: focus op duurzaam

Na al het Mercedes-geweld is het tijd voor IAA-nieuws van landgenoot BMW, al pakt de Beierse fabrikant het ietwat bescheidener aan. BMW komt niet met meerdere productiemodellen, maar met een enkel studiemodel: de i Vision Circular. De i Vision Circular is volgens de producent uit München een voorproefje op een elektrisch model zoals dat in 2040 op de markt zou kunnen komen. Naast afgeladen met verwennerij is de auto ook nog eens afgeladen met duurzame materialen.

Helaas deelt BMW geen technische specificaties van de i Vision Circular, de showauto is dan ook geen concrete voorbode van een model dat binnen nu en enkele jaren op de markt komt. BMW experimenteert vooral met duurzaam materiaalgebruik. Zo is de auto op papier volledig recyclebaar. Overigens geeft BMW wel aan dat de concept-car solid state-accu's heeft. Solid statate-accu's worden gezien als de absolute heilige graal wat accutechniek betreft. Zij hebben een hogere energiedichtheid, zijn opgewassen tegen hogere temperaturen en zouden een langere levensduur hebben dan conventionele lithium-ion batterijen.

Het design van de i Vision Circular is opvallend, maar lijkt een ondergeschikte rol te spelen. De auto heeft koplampen in een stijl die we van BMW helemaal niet kennen. De auto heeft opvallend weinig sierstrips of opgeplakte logo's, volgens BMW om de benodigde materialen te reduceren. Zo is het merklogo in het front gelaserd. De goudkleurige oppervlakken van de auto zijn overigens niet gelakt, maar zijn uitgevoerd in wat BMW geanodiseerd gerecycled aluminium noemt. De blauw-paarse kleuren die je aan de achterkant van de auto ziet, zijn volgens de Duitsers verkregen door het staal te verhitten.

De onderdelen waaruit de i Vision Circular is opgebouwd moeten niet alleen recyclebaar, maar ook eenvoudig te demonteren zijn om dit proces te bespoedigen. De enigszins transparante banden van de i Vision Circular zijn gemaakt van natuurlijk rubber, duurzaam verkregen rubber waar gekleurde gerecyclede rubberdeeltjes aan zijn toegevoegd om de boel te verstevigen. Ook het interieur is gemaakt van een arsenaal aan bijzonder materiaal. Zo is er geen lijm toegepast, maar lijkt de boel slim in elkaar geklikt. De concept-car heeft een glazen dak dat zonder rand overloopt in de voorruit. De i Vision Circular heeft geen B-stijl en dankzij achterportieren die aan de achterkant scharnieren ontstaat zo een enorme opening om al van grote afstand de auto in te duiken.

De auto biedt plaats aan vier inzittenden en heeft vier losse stoelen die bekleed zijn met - inderdaad - gerecyclede kunststof. Een conventioneel instrumentarium heeft de toekomstvisie niet. In plaats daarvan heeft de i Vision Circular wat BMW omschrijft als "een user interface van de volgende generatie met een hart dat wordt gevormd door een 3D geprinte kristallen sculptuur, die reageert op handbewegingen met spectaculaire lichteffecten." Daarnaast wordt de nodige informatie op de voorruit geprojecteerd. Leuk detail: aan de binnenkant van de C-stijlen zitten iDrive-draaiknoppen van de iX, die in deze i Vision Circular zogenaamd een tweede leven hebben gekregen. Voor de geluiden van de concept-car heeft BMW componist Mark Zimmer weer eens van stal gehaald.

Doel

De presentatie van de i Vision Circular hangt samen met nieuwe doelstellingen die BMW zich op het gebied van CO2-emissie heeft opgelegd. Het bedrijf wil zijn wereldwijde CO2-uitstoot, waarbij het dus ook transport en het productieproces meetelt, omstreeks 2030 met vijftig procent hebben teruggedrongen. In 2040 moeten BMW-modellen gedurende hun levenscyclus 40 procent minder CO2 de lucht in pompen.