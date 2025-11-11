Ergens in de diepste krochten van de EU wordt gebroed op een plan om met een soort ‘ondercategorie’ te komen die Europese EV’s bereikbaarder moeten maken. Volgens Renault is het daarvoor niet eens nodig om nieuwe regels te bedenken, maar alleen om de huidige regels een tijdje te handhaven.

Auto’s zijn duur en dat komt voor een belangrijk deel door het enorme eisenpakket dat overheden eraan stellen als het om bijvoorbeeld veiligheid gaat. Ergens in de afgelopen jaren is dan ook de wens ontstaan om met een soort Europese ‘kei-car’ te komen, een ondercategorie voor relatief eenvoudige en betaalbare Europese EV’s waaraan net wat minder eisen worden gesteld. Zo kunnen de ontwikkelingskosten omlaag en kunnen Europese merken meer concurreren in de onderste prijsregionen, waar dat inmiddels voor veel van hen bijna onmogelijk is geworden.

De auto’s uit deze categorie moeten zo’n 15.000 tot 20.000 euro kosten en er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. Je kunt actief regels schrappen, je kunt werken met de subsidies en die we binnen de EU al vaker hebben gezien en je kunt een aparte autocategorie bedenken tussen de dikste ‘brommobielen’ en de kleinste auto’s in. Volgens Francois Provost, CEO van de Renault Group, is er nog een eenvoudiger optie. “Ik vraag niet om het schrappen van regels, maar alleen om 10 tot 15 jaar zonder nieuwe regels voor elektrische auto’s van 4,20 meter of minder”, stelt Provost volgens Automotive News Europe. Even geen steeds strengere en steeds wisselende eisen dus. Autobouwers zouden daarmee de tijd krijgen om binnen de huidige set regels goedkopere en doelmatigere oplossingen te bedenken, in plaats van al hun tijd en aandacht te moeten besteden aan het steeds weer snel reageren op nieuwe eisen.

De hoeveelheid tijd en aandacht die dat kost, is trouwens niet te overschatten. Volgens Provost zijn er tot 2030 meer dan 100 nieuwe regels gepland, waardoor een kwart van Renaults ingenieurs alleen maar bezig is met het voldoen aan die nieuwe Europese auto-eisen. Die mankracht zou ook gebruikt kunnen worden om de kosten omlaag en de innovatie omhoog te krijgen, maar dat lukt bij een merk als Renault nu dus niet.

Die voorgestelde maximumlengte van 4,20 meter is overigens niet toevallig gekozen, maar is net genoeg om ook de Renault Megane E-Tech nog in deze categorie te krijgen. Renaults voorstel betreft dan ook niet alleen de allerkleinste en simpelste auto’s, maar is een bredere oproep om compacte auto’s betaalbaarder en concurrerender te krijgen door te stoppen met de overdaad aan (nieuwe) regels.