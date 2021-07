Renault Frendzy - Terugblik

De Renault Frendzy Concept kwam op 7 juli 2011 zomaar uit de hoge hoed van Renault, want de IAA liet toen natuurlijk nog een paar maanden op zich wachten. Dat was de beurs waar de Frendzy voor het eerst fysiek te bewonderen zou zijn, alleen liet Renault 'm alvast graag digitaal zien. Het was de vierde concept uit een reeks studiemodellen die in hele grove lijnen de toekomst van Renault lieten zien. Eerst was er de sportieve coupé Dezir, daarna kwam de Captur (we weten allemaal waar dat toe leidde) en de in grote lijnen op de Scénic maar qua uiterlijk ook op de Zoe vooruitlopende R-Space.

De Frendzy liet, zo weten we nu, vooral in grote lijnen zien wat de toekomst van de Kangoo was. Meer specifiek was het een vooruitblik op een modernere versie van de elektrisch aangedreven Kangoo, de Kangoo Z.E.. De Frendzy had immers ook een elektrische aandrijflijn, met een 60 pk en 226 Nm sterke elektromotor en een lithium-ion-accu. Die kreeg de Z.E. ook.

Het futuristische uiterlijk, met de grote suicide doors, bijzondere welvingen in de koets en het ruimteschipachtige interieur bleven aan de Frendzy voorbehouden. Wat we hooguit van de Frendzy met terugwerkende kracht qua ontwerp terug hebben gezien, is het neusje. Dat leek immers al in grote lijnen denken aan de in 2014 onthulde Twingo en ook zien we er wat van de huidige Scénic en Espace in. Hoewel de technische basis dus parallel liep aan de Kangoo Z.E., heeft de Kangoo - ook de onlangs gepresenteerde nieuwe generatie - verder niet veel ontleend aan de Frendzy. Bijzonder detail trouwens waarmee de Frendzy z'n leeftijd enigszins verraadt: de multimedia zowel in het interieur als op het exterieur lieten zich bedienen met de BlackBerry PlayBook. Een tablet waarmee BlackBerry destijds probeerde de strijd met de iPad van Apple aan te gaan.