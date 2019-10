'Renault Clio RS maakt plaats voor sportieve Zoe'

AutoExpress meldt dat Renault mogelijkerwijs een sportieve versie van de Zoe voorrang geeft boven een nieuwe generatie van de Clio RS. De titel baseert zich daarbij op uitspraken gedaan door Ali Kasai, onder meer verantwoordelijk voor de productplanning van Renault.

Volgens Kasai moet Renault de huidige trends in autoland scherp in de smiezen houden als het gaat om de ontwikkeling van een nieuwe sportief model. Renault Sport moet volgens Kasai inventief zijn. Volgens de bestuurder staat de levensvatbaarheid van een nieuwe Clio RS op het spel. Volgens Kasai is het onhaalbaar om een nieuwe overtreffende variant van de Clio aan de steeds strenger wordende CO2-normen te laten voldoen zonder dat het model zich uit de markt prijst. De komst van een sportieve variant van de Zoe zou derhalve de voorkeur hebben bij Renault Sport. Wel zegt Kasai nog te moeten bepalen hoe sportief zo'n rappe Zoe-versie wordt. "Renault Sport is een serieuze speler. Hoe worden zijn prestaties? Wat is de actieradius en hoe gedraagt hij zich op het circuit? De auto moet sportief zijn, maar we willen geen model dat slechts in staat is om één rondje op het circuit te rijden om hem daarna bij te laden."

In 2017 liet Renault in Genève de Zoe e-Sport Concept zien, een kleine stekkerracer met twee elektromotoren die samen goed waren voor 463 pk en 640 Nm. Het blauwe monster was daarmee in staat om in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h te schieten. Zijn topsnelheid: 209 km/h.