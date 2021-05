Elektrische Renault Mégane E-Tech Electric in beeld

'Nouvelle Vague', oftewel 'nieuwe golf', zo heet de duurzaamheidsstrategie van Renault. Na 'Renaulution' is het opnieuw een hippe term van het merk, maar zeker niet volledig inhoudsloos. Renault richt zich momenteel namelijk volledig op het elektrificeren van zijn aanbod. In 2025 wil het merk zeven nieuwe modellen in het C- en D-segment hebben geïntroduceerd die allemaal geëlektrificeerd zijn. De Arkana vormt daar volgens Renault het startsein van. Interessanter zijn echter de nieuwe EV's, want momenteel heeft Groupe Renault op dat gebied alleen de Zoe, Twingo Z.E. en de Dacia Spring in de aanbieding als het gaat om de personenauto's. Daar komt echter spoedig verandering in met de introductie van de Mégane E-Tech Electric.

Van de productieversie van de Mégane eVision is nog niet heel veel te zien. Op de foto staat een deel van de achterkant, met een doorlopende lichtbalk en het nieuwe logo van Renault. De vorm van de lichtunits lijkt nog sterk op die van de Mégane eVision, al zijn de markante verticale led-streepjes van die laatste achterwege gelaten. Qua specificaties laat Renault nog niets los over het model. Het ligt echter voor de hand dat Renault het modulaire CMF-EV-platform gaat gebruiken voor de C-segmenter. De eVision beschikte over een accupakket van 60 kWh en een 217 pk en 300 Nm sterke elektromotor. Geen ondenkbare waarden voor een productiemodel. Reken erop dat de Mégane E-tech Electric naast de reguliere Mégane in de markt gezet wordt en dus geen directe opvolger is.

Nieuwe plug-in hybrides

Verder laat Renault wat los over een nieuwe hybride E-tech-aandrijflijn. Die bestaat uit een 1,2-liter driecilinder met een elektromotor. In 2022 komt deze aandrijflijn voor het eerst in een Renault te liggen en daarin is-ie goed voor 200 pk vermogen dat naar de voorwielen gaat. In 2024 volgt een plug-in hybride variant van die aandrijflijn, met 280 pk en vierwielaandrijving. Renault zegt nog niet in welke modellen deze aandrijflijnen straks terecht komen, maar geeft wel aan dat ze bedoeld zijn voor de hogere segmenten. Ook laat Renault twee foto's zien van een nieuwe interface voor het interieur, waarbij de schermen een prominente rol spelen en het dashboard strakker oogt dan nu bij veel modellen van het merk het geval is.

Dat Renault inzet op elektrificatie, moge duidelijk zijn. In 2030 streven de Fransen ernaar om 'het groenste merk van Europa' te zijn en moeten van elke tien verkochte modellen negen geëlektrificeerd zijn.