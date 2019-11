Rekenkamer onderzoekt NEDC naar WLTP-overgang

Na onderzoek door KPMG in opdracht van RAI Vereniging en Bovag bleek dat de overgang van de NEDC- naar de WLTP-cyclus voor de bpm-berekening niet budgetneutraal is verlopen. Naar aanleiding van die conclusie dienden CDA en VVD een motie in bij de Tweede Kamer. Die motie is aangenomen en dus gaat de Rekenkamer de kwestie onderzoeken.

In de motie wordt gevraagd om bewijzen voor het budgetneutraal verlopen van de overgang NEDC naar WLTP. Toen bekend werd dat de uitstoot van nieuwe auto’s getest zou worden met een nieuwe cyclus, heeft de Nederlandse overheid een overgangsregeling ingericht om over te gaan van bpm-heffing op basis van de NEDC-cyclus naar de WLTP-cyclus. Een dergelijke overgang is nodig, omdat auto’s volgens de WLTP-cyclus doorgaans meer uitstoten dan in de NEDC. Simpelweg de WLTP-resultaten hanteren zou dus zorgen voor een plotselinge bpm-verhoging.

Volgens brancheverenigingen Bovag en RAI werkt de overgangsregeling niet zoals bedoeld, want per nieuw verkochte auto is sinds de invoering van die regeling gemiddeld ongeveer € 1.000 te veel bpm geïnd. In totaal komt er grofweg € 600 tot € 650 miljoen te veel binnen in de staatskas tijdens de gehele duur van de overgangsregeling, aldus de brancheorganisaties. Voor meer informatie over deze kwestie verwijzen we je naar dit artikel.

Volgens staatssecretaris Snel komt het verschil in bpm-inkomsten niet door een gebrekkig functionerende overgangsregeling. Maar een KPMG-onderzoek in opdracht van RAI Vereniging en Bovag wijst iets anders uit. Daarom trokken ze aan de bel, waarop CDA en VVD een motie indienden. De Tweede Kamer wil nu weten wat waar is en schakelt de Rekenkamer in voor nieuw en onafhankelijk onderzoek. Floris Liebrand, woordvoerder van RAI Vereniging, geeft aan dat RAI blij is met de aangenomen motie: “Het geeft weer dat de Kamer niet zomaar de woorden van de staatssecretaris voor lief neemt en de kwestie serieus neemt”, zo zegt Liebrand. Als het Rekenkamer-onderzoek is afgerond, moeten we weten of de overgangsregeling werkt als bedoeld.