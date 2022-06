Rekeningrijden in 2030: kabinet werkt plannen uit

Het stond al in het regeerakkoord, maar nu gaat het kabinet er ook echt mee aan de slag: rekeningrijden in 2030. In dat jaar moeten automobilisten voor iedere kilometer gaan betalen, ongeacht het tijdstip of de locatie. Binnenkort presenteren de betrokken ministers hun plannen.

In het regeerakkoord van kabinet Rutte IV was een voor automobilisten zeer belangrijk punt te vinden: in 2030 wil men het door sommigen zo gevreesde rekeningrijden invoeren. Dat was eind vorig jaar niet meer dan een idee, nu wordt het wat concreter. De Telegraaf meldt op basis van Haagse bronnen dat er binnenkort een eerste opzet wordt gepresenteerd, waarin meer duidelijk wordt over hoe het rekeningrijden eruit zal zien. Het belangrijkste punt is dat er voor iedere kilometer moet worden betaald, ongeacht waar en wanneer die verreden is. Er komt dus geen zogenoemde 'spitsheffing' en ook hoeft er op snelwegen bijvoorbeeld geen hoger tarief te worden betaald.

Veelrijder veel duurder uit

In de praktijk leidt de kilometerheffing waarschijnlijk tot veel hogere kosten voor veelrijders. De Telegraaf meldt dat de coalitie heeft berekend dat iemand die 80 km per dag rijdt al 2,5 keer zoveel kwijt zal zijn als nu met de mrb. Wie slechts 20 km per dag rijdt, is juist ongeveer de helft van het huidige bedrag kwijt. Concrete tarieven per kilometer worden nog niet genoemd en zijn ook nog niet vastgelegd.

Registratie

Voor de betrokken ministers Marnix Van Rij (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) is het vooral een uitdaging om met een overtuigende manier te komen waarop de gereden kilometers worden geregistreerd. Daarvoor zouden verschillende ideeën op tafel liggen. Zo zou het bijvoorbeeld met een kastje in de auto of via de telefoon kunnen, maar ook met cameraregistratie.

In beide gevallen zal privacy een gevoelig punt zijn. Daarom wordt ook gekeken naar afrekening op basis van kilometerstand, die dan bij de apk doorgegeven wordt via de RDW. Het probleem daarmee is dat je dan dus ook betaalt voor kilometers die je bijvoorbeeld bij een autovakantie in het buitenland hebt gemaakt. Een financiële zorg voor de overheid is verder dat met het schrappen van mrb er ook provinciale opcenten verdwijnen. Op de één of andere manier moet dat gat dan mogelijk weer gevuld worden.

Naar verluidt worden vrijdag de eerste plannen uit de doeken gedaan door Van Rij en Harbers. Dan is de kop er pas af, wat wacht is een ongetwijfeld nog lang en ingewikkeld proces om toe te werken naar invoering per 2030. Tenslotte is het ook nog de vraag of de regeringen die er na Rutte IV komen de plannen niet weer van tafel vegen. Voorlopig is het dus nog wel even toekomstmuziek.