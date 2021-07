Registratie (land)bouwvoertuigen verloopt traag

Er zijn in Nederland naar schatting zo'n 500.000 voertuigen die in de bouw of landbouw worden gebruikt. Die dienen voor 2022 te worden geregistreerd voor gebruik op de openbare weg. Hoewel dat al even kan, schiet het nog niet erg op. De RDW meldt dat ongeveer 164.000 van deze voertuigen inmiddels zijn geregistreerd. Krap een derde deel dus. Het gaat dan om trekkers, aanhangwagens, getrokken machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Het leeuwendeel van de geregistreerde voertuigen, zo'n 100.000, betreft trekkers.

De RDW stelt dat de langzaam op stoom komende registratie voor een deel te maken kan hebben met de procedure. Dat was voorheen voor sommigen niet helemaal duidelijk, maar als het goed is moet dat nu geen hinder meer opleveren: "Het gaat om zo’n diverse groep voertuigen van diverse bouwjaren dat niet altijd eenduidig is waar de gegevens staan. Vooral het chassisnummer, ofwel het Voertuig Identificatie Nummer (VIN), is cruciaal omdat het de sleutel voor de registratie is. De RDW biedt aanvragers nu veel hulp en instructie bij het invullen. Bovendien helpt de website waarop eigenaren de aanvraag doen om de goede gegevens in te vullen."

Hoewel eigenaren nog even de tijd hebben om een en ander te regelen voor het nieuwe jaar, maakt de RDW zich toch zorgen. Dan gaat het vooral om de motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Hieronder vallen bijvoorbeeld veel graafmachines en shovels, maar ook toeristische treintjes en mobiele winkels (SRV-wagens). Van de 500.000 te registreren voertuigen zijn maar liefst 130.000 MMBS-voertuigen en daarvan zijn er tot op heden pas 21.000 geregistreerd. Overigens hoeft er na registratie niet direct een kenteken te worden gevoerd op alle (land)bouwvoertuigen. Dat geldt in eerste instantie alleen voor voertuigen die zelfstandig 25 km/h of harder rijden. In 2025 is dat wel verplicht voor alle eerdergenoemde voertuigen.