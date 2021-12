Redactie blikt vooruit op 2022 - Cornelis Kit

Na bijna twee jaar corona is een blik in de toekomst lastiger dan ooit. Een energiecrisis stak recent de kop op. Chiptekorten gooien product- maar vooral productieplanningen overhoop. Daardoor komen nieuwe modellen zomaar een halfjaar later op de markt. In onze jaarlijkse persoonlijke vooruitblikken zie je dat terug, met daarin niet alleen auto’s. Vandaag aan het woord: Cornelis Kit.

Voor ik hier vooruit ga kijken eerst nog even een blik over de schouder. Een jaar geleden beschreef ik op deze plek mijn nieuwsgierigheid naar de in 2021 te presenteren Jaguar XJ, een compleet nieuwe auto op basis van een eveneens compleet nieuw platform dat bij Jaguar Land Rover door het leven gaat als de Modular Longitudinal Architecture (MLA). Hoewel er al gecamoufleerde prototypen in het wild zijn waargenomen, is de presentatie van die XJ echter uitgebleven. Het heeft er zelfs alle schijn van dat uitstel afstel wordt. Het betekent echter niet dat de MLA de prullenbak in kan.

Die architectuur vormt namelijk ook het vertrekpunt voor de geheel nieuwe Range Rover. Afgelopen herfst is die super-SUV onthuld en ik mocht hem al van dichtbij bewonderen. Erin zitten is alsof je je ophoudt in de fauteuils van een chique herensalon; het vakmanschap waarmee die auto is afgewerkt, spat eraf. Trots vertellen de mensen die hem bedacht hebben dat hij mede door de mogelijkheden die de MLA biedt nog beter over het asfalt gaat dan zijn voorganger. O, en dat dan zonder concessies te doen aan de hoge merkwaarde van Land Rover. Sterker nog: de offroadcapaciteiten zijn er volgens de ingenieurs ook op vooruit­gegaan. In 2022 mogen we voor het eerst de weg op (en vooral af) met de MLA Range Rover. Ik ben benieuwd of er daarna nog iemand is die de XJ mist.

Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek Jaarspecial 2022.