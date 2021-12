Redactie blikt vooruit op 2022 - Lars Krijgsman

Na bijna twee jaar corona is een blik in de toekomst lastiger dan ooit. Een energiecrisis stak recent de kop op. Chiptekorten gooien product- maar vooral productieplanningen overhoop. Daardoor komen nieuwe modellen zomaar een halfjaar later op de markt. In onze jaarlijkse persoonlijke vooruitblikken zie je dat terug, met daarin niet alleen auto’s. Vandaag aan het woord: Lars Krijgsman.

De kracht zit hem in de herhaling. Wat niet is, kan nog komen. Twee clichématige uitdrukkingen die ik in de blender gooi om de daarin ontstane drab over mijn vooruitblik op 2022 uit te gieten. Net als vorig jaar orakel ik over Genesis, het luxemerk van Hyundai dat Europa in het vizier heeft.

Waarom Genesis? Allereerst vanwege het design. De modellen van het merk ogen niet bepaald Europees, wat jarenlang een valkuil was voor merken als het inmiddels uit West-Europa vertrokken Infiniti. In Europa lijken we klaar voor vriendelijker gelijnde auto’s, die er niet uitzien alsof ze je ziel het liefst gisteren nog uit je lichaam trokken. Dit getuige de warme ontvangst waarop de Hyundai Ioniq 5 en de minder retro, maar nog veel bombastischer vorm­gegeven Kia EV6 werden getrakteerd. Die twee familieleden van Genesis noem ik niet voor niets. Genesis heeft met de GV60 namelijk een technisch zustermodel van dat elektrische tweetal en dat maakt die GV60 tot het perfecte model om Genesis in Nederland te introduceren. De GV60 doet me opvallend weinig en dat heeft niets te maken met zijn veelbelovende elektrotechniek.

Nee, mijn liefde gaat nog altijd uit naar de G80 (foto bovenaan). Die bloedmooie G80. Van zowel de GV60 als 5-serie-concurrent G80 en diens broertjes en zusjes G70 (3-serie), GV70 (X3) en GV80 (X5) – stuk voor stuk met bijna Bentley-achtige interieurs – is bevestigd dat ze naar Europa komen. Vanaf 2025 is Genesis helemaal elektrisch en op dat vlak is Nederland bepaald geen Land of Confusion. Goed nieuws voor de G80-fans: van die auto bestaat al een elektrische versie. Ik zeg: Genesis, val in onze armen. That’s all.

Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek Jaarspecial 2022.