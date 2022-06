Red Bull RB17 wordt zeer exclusieve hybride hypercar

Aanvankelijk leek het erop dat Red Bull Racing de RB16B zijn afwijkende naam gaf omdat het een doorontwikkeling van de RB16 was en er (als er geen corona was geweest) eigenlijk in 2021 al een geheel nieuwe opvolger had moeten zijn, maar er blijkt dus meer gespeeld te hebben. Achter de schermen is Adrian Newey, die ook de auto's van het F1-team ontwerpt, met meer bezig geweest dan alleen de Aston Martins Valkyrie en Valhalla. Red Bull Advanced Technologies brengt zijn eerste eigen hypercar uit en die draagt de 'overgeslagen' naam RB17.

De RB17 krijgt die naam natuurlijk niet voor niets, want het wordt een hypercar die qua prestaties in de buurt van F1-auto's moet komen. Het wordt een tweezitter met een uit koolstofvezelcomposiet opgetrokken monocoque, aangedreven door een ruim 1.100 pk sterke 'hybride V8'. Precieze specificaties zijn nog niet bekend. Ook laat Red Bull zich nog niet uit over wat het elektrische deel van de aandrijflijn precies is en om wat voor V8 het gaat. Wel belooft men alvast dat de RB17 'het meest geavanceerde grondeffect van alle serieproductieauto's' heeft. "De RB17 brengt alles wat we weten over het creëren van kampioenschap winnende Formule 1-auto's samen in één pakket..." aldus Adrian Newey.

Red Bull Advanced Technologies gaat zijn eerste serieproductieauto zelf bouwen in Milton Keynes, waar ook de RB18 van Max Verstappen en Sergio Pérez het levenslicht zag. Red Bull Advanced Technologies-CEO en F1-teambaas Christian Horner licht toe: “De RB17 markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van Red Bull Advanced Technologies, dat nu volledig in staat is om een serieproductieauto te creëren en te produceren op onze Red Bull Technology Campus. Verder is de RB17 de eerste auto van het merk Red Bull die beschikbaar is voor verzamelaars.”

Hoewel de RB17 een serieproductieauto wordt, gaat het wel om een zeer beperkte oplage. Er worden er 50 van gebouwd, die ieder voor niet minder dan €5,79 miljoen worden verkocht. Voor dat geld krijg je overigens ook toegang tot simulatoren van Red Bull, wordt je betrokken bij de ontwikkeling van auto's en kun je circuittraining en andere 'ervaringen' op de baan verwachten. Iets zegt ons dat Max Verstappen één van de vijftig gelukkigen is die een RB17 mag verwachten. Dan moet hij nog wel even geduld hebben: in 2025 begint de productie pas.