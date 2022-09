Porsche en Red Bull officieel niet met elkaar in zee

Porsche en het Formule 1-team van Red Bull zetten officieel een streep door de met potlood ingetekende plannen om in de F1 samen te gaan werken. De twee partijen kunnen het niet eens worden over de samenwerking.

Al geruime tijd zijn er geruchten over een mogelijk F1-intrede van Porsche bij het team van Red Bull per 2026. Begin deze zomer leek het zeer concreet te worden, maar de afgelopen weken begon het toch te rommelen. Nu is de bevestiging vanuit Porsche er dat erover een samenwerking is gesproken, maar daarbij ook direct het nieuws dat het niet gaat gebeuren.

In een korte verklaring stelt Porsche dat er de afgelopen maanden druk overlegd is, maar er nu gezamenlijk is besloten om de gesprekken niet voort te zetten: "Het uitgangspunt was altijd dat een partnerschap gebaseerd zou zijn op gelijkwaardigheid, dat niet alleen een motorpartnerschap zou omvatten, maar ook (gezamenlijke aansturing van, red.) het team. Dit kon niet worden bereikt. Met de definitieve regelwijzigingen blijft de raceserie niettemin een aantrekkelijke omgeving voor Porsche, die het in de gaten zal blijven houden."

Waarschijnlijk wil Red Bull de touwtjes, teveel naar de smaak van Porsche, grotendeels in handen houden. Porsche zou uit geweest zijn op een 50/50-deal. Het team zou dan dus echt voor een deel een fabrieksteam van Porsche worden. Nu gaat het hele feestje niet door en moet Red Bull dus op zoek naar een andere motorpartner voor 2026.

Honda

De huidige leveringsdeal met Honda loopt nog tot en met 2025, alleen zou Honda overwegen om in 2026 weer in volle glorie als motorleverancier terug te keren in de F1. Mogelijk kan de samenwerking met de Japanners voor dat jaar dus weer naar een nieuw (of eigenlijk oud) niveau getild worden en prijkt er dan weer Honda achterop de auto van Max Verstappen. In dat geval moet er wel gekeken worden naar welke rol Red Bull Powertrains dan inneemt. Red Bull's eigen motorendivisie richt zich vooralsnog, met assistentie van Honda, op de implementatie van de huidige krachtbronnen in de RB18 van Red Bull en de AT03 van AlphaTauri.