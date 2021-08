De controverse rondom de Tesla Gigafactory in Berlijn duurt nog altijd voort. Milieuorganisaties zijn namelijk tegen de bouw en blijven procederen bij de rechter. Die beslist ook nu weer in het voordeel van Tesla.

Tesla had zijn fabriek in Grünheide, een plaatsje nabij Berlijn, eigenlijk deze zomer al willen openen. De EV-bouwer kreeg echter uit verschillende hoeken tegenstand: geklaag over bomenkap, Duitse bureaucratie, angst voor het leefgebied van dieren, bezwaar van omwonenden, klachten van milieuorganisaties en zelfs brandstichting door extreemlinkse activisten. In juni tekenden de milieuorganisaties nog bezwaar aan tegen de bouw van de fabriek. Volgens hen zou Tesla namelijk onvoldoende duidelijk hebben gemaakt welke maatregelen worden genomen tegen het ontsnappen van giftige gassen uit de fabriek. Ook zou de vergunningaanvraag rammelen: omdat Tesla ook accu's wil gaan produceren in Duitsland, zou de vergunning in kwestie niet meer van toepassing zijn.

Momenteel bouwt Tesla de fabriek in Duitsland met 'vervroegde goedkeuring'. De definitieve milieuvergunning laat volgens Berlin.de nog op zich wachten. Het is niet bekend wanneer Tesla die vergunning eventueel krijgt. De hogere bestuursrechter in de regio Berlijn-Brandenburg wees de bezwaren van de milieuactivisten eerder van de hand. De milieuactivisten dienden daarop een aanklacht in tegen de rechtbank zelf, omdat ze onvoldoende gehoord zouden zijn in de zaak. Ook die aanklacht wees de rechter van tafel. Daarmee lijkt de juridische munitie van de activisten langzaam maar zeker op te raken.

Desondanks moet Tesla de definitieve vergunning dus nog krijgen. Tegen die beslissing kunnen de activisten vermoedelijk ook weer in beroep gaan, waardoor het juridische steekspel naar verwachting nog niet ten einde is. Naar verwachting kan Tesla pas aan het einde van dit jaar op zijn vroegst de deuren van zijn eerste Europese fabriek openen.