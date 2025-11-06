Ram Rampage: compacte pick-up klaar voor Europa

Er komt een nieuwe en relatief compacte pick-up naar Europa. Die komt nota bene uit de koker van Ram. De Ram Rampage komt onze kant op.

Ram ken je in hier voornamelijk van naar Europese maatstaven grote pick-ups als de 1500. Die pick-up van formaat Ford F-150 heeft in Brazilië een compacter neefje: de Rampage. Ram geeft aan dat het de Rampage ook in Europa aan de man gaat brengen. Met het model wil Ram aan de 'veranderende vraag' van Europese consumenten naar 'de perfecte balans tussen een auto voor dagelijks gebruik en robuuste inzetbaarheid' voldoen.

Ten opzichte van een Ram 1500 is de Ramage inderdaad niet zo groot, maar klein is hij zéker niet. De in Brazilië ontwikkelde én geproduceerde Rampage is 5,03 meter lang, 1,89 meter breed en 1,78 meter hoog. De wielbasis bedraagt bijna 3 meter. In tegenstelling tot zijn grotere broer en tot pick-ups als de Toyota Hilux, heeft de Rampage geen ladderchassis, maar een zelfdragende carrosserie. In Brazilië is de pick-up leverbaar met een 272 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor. Ook zijn er dieselversies met een 2.0 of 2.2 liter grote viercilinder Multijet-dieselmotor.

Wanneer de Ram Rampage in Europa op de markt komt, is nog niet bekend.