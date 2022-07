RAI Vereniging: 'Voorstander van rekeningrijden'

RAI Vereniging steunt de kabinetsplannen om rekeningrijden per 2030 in te voeren. De branchevereniging is van mening dat een systeem waarbij betaald wordt naar gebruik van de auto een eerlijker systeem is. Wel pleit RAI Vereniging om bij de beprijzing onderscheid te maken op basis van de uitstoot van een auto.

Eind juni gaf het kabinet een nieuwe klap op de plannen om automobilisten vanaf 2030 voor iedere gereden kilometer te laten betalen. Daarmee wordt het door sommigen gevreesde rekeningrijden in Nederland daadwerkelijk werkelijkheid. RAI Vereniging zegt de kabinetsplannen te steunen. Dat is geen grote verrassing, de branchevereniging heeft al eerder aangegeven voorstander te zijn van een systeem waarbij wordt betaald naar gebruik van de auto.

RAI Vereniging is van mening dat 'betalen naar gebruik', dat het huidige mrb-systeem moet vervangen, een eerlijker systeem is. In het 'mrb+' gedoopte voorgenomen nieuwe systeem betalen automobilisten alleen nog voor daadwerkelijk gereden kilometers en dus is het voorbij met een vast maand- of kwartaaltarief. RAI Vereniging meent dat automobilisten zich bewuster worden van de kosten van rijden als er per kilometer betaald wordt en daardoor bewuster een afweging maken tussen wel of niet autorijden.

Rekeningrijden en CO2

Daarnaast zegt RAI Vereniging dat 'rekeningrijden' kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De branchevereniging pleit er wel voor om "schone en zuinige auto's" in de kilometerprijs een voordeel te geven ten opzichte van auto's die meer uitstoten. Indicatieve CO2-waarden geeft RAI Vereniging hierbij niet. RAI Vereniging zegt het huidige autobelastingsysteem al jaren ongeschikt te vinden. "Het zorgt ervoor dat nieuwe schone en zuinige auto’s in Nederland tot de duurste van Europa behoren. Invoering van betalen naar gebruik biedt de mogelijkheid om alleen het gebruik en niet meer het bezit te belasten. Door aanschafbelastingen, zoals de bpm, langzaam af te schaffen, kunnen we het Nederlandse wagenpark in een veel hoger tempo vergroenen", zo zegt Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging in een verklaring.