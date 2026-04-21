RAI Vereniging verkoopt iconisch beursgebouw in Amsterdam

Nadat we in 2015 voor de laatste keer een AutoRAI hebben meegemaakt, neemt de RAI Vereniging nu ook afscheid van het gebouw.

Het tentoonstellings- en congrescentrum RAI Amsterdam wordt binnenkort te koop gezet, meldt het Financieele Dagblad. RAI Amsterdam is voor 75 procent eigendom van de RAI Vereniging, de belangenvereniging van fabrikanten en importeurs van

auto’s, motoren en fietsen. De overige 25 procent zijn in het bezit van de gemeente Amsterdam.

De voorgenomen verkoop heeft te maken met plannen om op het terrein van het RAI-complex woningen te bouwen, aldus het FD. Er zouden meer dan duizend woningen op het terrein moeten verrijzen, en daarbij zijn de bestaande gebouwen van RAI-complex aan een opknapbeurt toe. Dat kost dermate veel geld dat de RAI Vereniging heeft besloten om zijn meerderheidsaandeel te koop te zetten.

De RAI Vereniging is meer dan honderd jaar eigenaar geweest van zijn eigen tentoonstellingsgebouw, eerst in de Ferdinand Bolstraat en sinds 1961 aan het Europaplein. Op 2 februari 1961 opende Prins Bernhard het nieuwe RAI-gebouw. Al na een paar jaar bleek het te klein en werd het uitgebreid, eerst met de Westhal en later met de Amstelhal. In de jaren 80 volgde het Deltacomplex.