RAI: 'Slecht imago diesel onterecht, nodig voor klimaat'

De dieselmotor is in Nederland flink uit de gratie aan het raken. De zelfontbranders hebben een veelal negatief imago, maar dat is volgens de RAI Vereniging niet terecht in het geval van moderne diesels. Volgens de vereniging is er zelfs wat voor te zeggen om juist de diesel te omarmen op weg naar een meer klimaatvriendelijk Nederlands wagenpark.

De overheid zet in op het 'vergroenen' van het nieuwe auto-aanbod in Nederland en daarbij wordt er vooral gekeken naar elektrisch rijden. Daar tegenover staat het uitfaseren van dieselauto's, waarbij vooral oude zelfontbranders het moeten ontgelden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 'dieseltaks' die dit jaar van kracht is gegaan. Natuurlijk is die gericht op oude diesels, maar volgens Steven van Eijck, de voorzitter van de RAI Vereniging, moeten nieuwe diesels juist in een beter daglicht komen te staan.

In gesprek met BNR Nieuwsradio verklaart Van Eijck dat moderne diesels bij uitstek een interessante rol kunnen spelen in het schoner maken van de lucht. Zowel bij personenauto's als bij het vrachtverkeer. "Die straffen we veel te erg. Dat zeggen ook een heleboel wetenschappers. Die zeggen; 'als je de klimaatdoelstelling wil realiseren, dan heb je dieselauto's nodig'. Euro 7-diesels zijn zó schoon, in vuile steden knapt de lucht daarvan op. Dat klinkt heel gek, maar als je kijkt naar de uitstoot, dan komt er op een aantal terreinen lucht naar binnen die schoner de auto uit gaat", aldus Van Eijck, die daarmee recente uitspraken van de TU Eindhoven kracht bijzet. Dit geldt niet zo zeer voor stikstof of CO2, maar bijvoorbeeld wel voor fijnstof.

Volgens Van Eijck heerst er in Nederland te veel een bepaald negatief sentiment rond diesels en moeten we misschien eens een voorbeeld nemen aan hoe er over de grens naar wordt gekeken: "Op enig moment is dat 'diesel-bashen' begonnen en dat heeft tot gevolg dat men er toch een heel negatieve teneur bij heeft. Duitsland, Frankrijk en België trekken zich daar veel minder van aan, Nederland is van oudsher nooit zo'n dieselland geweest. Er valt met het kabinet ook bijna niet over te praten, want er hangt een geur omheen dat dieselauto's slecht zijn, maar dat is dus eigenlijk niet zo."