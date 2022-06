Qiantu K20: compacte, Chinese sport-EV

De naam ‘Qiantu’ levert op deze site zoekresultaten uit 2015 en 2019 op, maar daarna niet meer. We kunnen er echter weer eentje toevoegen, want dit is de Qiantu K20.

Voor het nieuws van vandaag maken we een diepe buiging naar CarNewsChina, waaraan we zowel de inhoud als de beelden te danken hebben. Qiantu zelf is namelijk niet al te scheutig met informatie, en dan drukken we ons nog voorzichtig uit.

De K20 lijkt op het eerste gezicht misschien een compacte hatchback, maar heeft toch duidelijk een wat lager en sportiever profiel. De lengte van de enige twee portieren wordt optisch ingekort door een tweedeling in de kleur, waarbij grens van de dorpels schuin over de flank tot in het dak loopt. De vorm van de achterruit is zeer opmerkelijk. Het lager gelegen gedeelte loopt net als bij de Citroën C4 'Coupe' van 2004 in een andere hoek dan het hoger gelegen stuk, maar dan zonder zichtbare spoiler of andere scheiding.

Het eindresultaat doet mede door die achterruit wat denken aan de eerste twee generaties van de Honda CRX, maar dan zonder dat Qiantu echt van plagiaat kan worden beticht. Het is meer een spirituele opvolger van de Honda. De K20 houdt ook diens lichte, vrij eenvoudige insteek in ere. Het interieur oogt al net zo guitig en ‘af’ als de buitenkant, met originele vormen en een moderne, maar toch warme uitstraling. De sportiviteit is ook duidelijk aanwezig, door de op de bestuurder gerichte vormgeving en vrij lage zijruiten.

Zelfs CarNewsChina heeft nog geen uitgebreide specificaties, maar we weten wel dat de K20 volledig elektrisch is en in 4,7 seconden van 0 naar 100 moet knallen. Het autootje zou beschikken over twee elektromotoren van in totaal 217 pk en zo’n 500 km ver komen op een acculading. Dat is een wat wonderlijke combinatie van cijfers. Sprinttijd en vermogen suggereren namelijk een lichte auto, maar een actieradius van 500 kilometer lijkt daar weer lastig mee te rijmen.

Qiantu Motor is een EV-bouwer uit Suzhou, in het oosten van China. Het lijkt vooralsnog zelfstandig, of althans geen onderdeel van een groot autoconcern. Hoewel het merk zich met de K50 weleens in de VS heeft laten zien, houden we vooralsnog geen rekening met export naar het westen. Dat horen we vaker bij Chinese merken, alleen vinden we het zeker niet altijd zo jammer.