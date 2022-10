Productieversie Renault Master Van H2-Tech in beeld

‘Renault Master Van H2-Tech met brandstofcel komt volgend jaar’, kopten we op 14 oktober 2021 . We kijken naar de kalender en zowaar: exact één jaar later hebben we de productieversie van deze Renault Master op waterstof in beeld.

De Renault Master Van H2-Tech is de gesloten bestelversie van de Renault Master op waterstof. Later volgen er meer versies, maar dit is de eerste productievariant. Dat betekent nog niet direct dat je naar de dealer kunt rennen om er één te bestellen, maar wel dat de waterstof-Master in beperkte mate de weg op gaat. De auto wordt ingezet bij een aantal geselecteerde partners, in zowel Frankrijk als Duitsland. Zij gaan ongetwijfeld de voor- en nadelen van dit concept ontdekken en doorgeven aan Renault en Hyvia en Plug Power, de waterstof-experts waarmee Renault voor dit project samenwerkt.

De Master Van H2-Tech is op de autoshow van Parijs dan ook te vinden op de stand van Hyvia. De waterstoftanks van de speciale Master kunnen onder een druk van 700 bar in totaal 6,4 kg verstouwen. Ze zitten anders dan gebruikelijk niet in de vloer, maar in het verhoogde dak, wat de wat opmerkelijke vorm van dit dak verklaart. Waar de ontwikkelaars de tanks gaan verstoppen in toekomstige ‘Chassis Cab’-varianten, dus zonder lang en hoog dak, is nog niet bekend. De brandstofcel zit ook bovenin, de elektromotor uiteraard voorin.

Die elektromotor wordt geleend van de reguliere elektrische Renault Master. Dat betekent dat ook de waterstofversie nog geen 80 pk levert en verre van snel zal zijn. Interessant: de H2-Tech heeft ook het accupakket van de elektrische Master, zij het dan wel de oude, voorgaande variant. Met 33 kWh kan hij echter ook even uit de voeten met stroom uit een reguliere laadpaal, wat erg fijn kan zijn als er even geen waterstofstation in de buurt is. De Master H2-Tech is hiermee in feite dus een plug-inhybride, maar dan met zowel batterij-elektrische als waterstof-elektrische aandrijving. Precies: net als de (kleinere) waterstof-bussen van concurrent Stellantis.