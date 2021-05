Productieversie Dacia Bigster te zien

Dacia toverde in januari dit jaar de Bigster Concept uit de hoge hoed, een studiemodel waarmee het merk vooruitblikte op de komst van een tweede SUV. Die nieuwe SUV wordt een maatje groter dan de Duster en zou overgoten worden met een stoerdere en hoekigere designtaal. AutoWeek heeft de patentplaten van de productieversie van de Dacia Bigster op weten te duiken.

De productieversie van de Bigster Concept, waarvan de uiteindelijke modelnaam nog niet bekend is, lijkt in grote lijnen zeer sterk op de begin dit jaar gepresenteerde concept-car. Toch zijn er duidelijke verschillen. Zo lijkt de productieversie van de Bigster Concept geen ledverlichting in z'n grille te krijgen. De verlichte delen naast de koplampen lijken op de productieversie zilverkleurige elementen in de grille te worden. De gesegmenteerde lichtsignatuur van de Bigster Concept lijkt de overstap naar de productieversie overigens wel te halen. Hetzelfde valt te zeggen over de verlichting aan de achterzijde, die is namelijk nagenoeg identiek aan die van het studiemodel.

De definitieve productieversie van de Bigster Concept krijgt ogenschijnlijk conventionele handgrepen in de voorportieren. Geen semi-verzonken exemplaren dus, zoals de Bigster Concept die had. Wel zijn de portiergrepen van de achterdeuren 'verstopt', net als bij het studiemodel. Het achterste zijruitje is op de productieversie een maatje kleiner en ook het opvallende designelement dat erachter in de D-stijl zat, haalt het productiestadium niet. Ook zijn de wielkasten van de productieversie van de Bigster Concept minder breed uitgeklopt en een maatje kleiner. Op de patenttekeningen zien we verder afwijkende zijspiegelkappen, inzetstukken aan de onderzijde van de portieren, anders gevormde dakdragers en bumperwerk dat versierd is met zilverkleurige in plaats van zwarte inzetstukken.

De op deze platen zichtbare nieuwe Dacia volgt mogelijk op termijn de Lodgy op, een MPV die zich momenteel in de herfst van zijn carrière bevindt. De nieuwe grote SUV-broer van de Duster k0mt straks op het CMF-B-platform van Groupe Renault te staan, een basis waar Dacia momenteel al een versie van toepast onder de nieuwe Sandero en Logan. De Bigster Concept was 4,6 meter lang en daarmee was -ie zo'n 28 centimeter langer dan de Duster. Deze nieuwe SUV wordt daarbij mogelijk de eerste auto van Dacia die van Renaults E-Tech-hybridetechniek zal profiteren. Later dit jaar verwachten we meer van de nieuwe Dacia te zien.