Prodrive Hunter: offroad supercar van €1,2 miljoen

Prodrive ken je wellicht vooral van zijn activiteiten in de racerij. Het bedrijf heeft onder meer rallyauto's ontwikkeld voor rallyhelden als Colin McRae en Richard Burns, maar ontwikkelt ook geregeld raceauto's voor op het circuit. In 2006 kwam het met de P2 op de proppen, een kleine scheurneus op basis van een kei-car van Subaru en met het hart van een WRX STi. Die auto is nooit in serieproductie gegaan. De Hunter die Prodrive vandaag presenteert, lijkt een ander lot beschoren.

De Prodrive Hunter is een directe afgeleide van de Bahrain Raid Xtreme-offroadracer waarmee Sebastien Loeb deelneemt aan de fameuze Dakar-rally. De Hunter is doordat hij niet aan strenge restricties hoeft te voldoen fors krachtiger dan zijn racebroer, maar moet volgens Prodrive op elk vlak ook veel verfijnder zijn. De Hunter schiet in minder dan 4 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van zo'n 300 km/h.

Net als de Bahrrain Raid Xtreme heeft de Hunter een biturbo 3.5 V6, maar in de Hunter stampt die machine er ruim 600 pk en 700 Nm uit. De vierwielaangedreven Hunter is gebouwd rond een stalen buizenframe waartegen koolstofvezel plaatwerkdelen zijn gemonteerd. Meer koolstofvezel vind je in het interieur, ook de stoelen zijn namelijk van dit lichtgewicht goedje gemaakt. De Hunter, die getekend is door de vooral van Jaguar bekende ontwerper Ian Callum, heeft beslist geen vriendelijk prijskaartje. Prodrive vraagt omgerekend zo'n €1,19 miljoen voor het gevaarte. Let wel, dat is exclusief lokale belastingen.