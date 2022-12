Prijzen vernieuwde Mercedes-Benz A-klasse

Kort geleden kon AutoWeek je de prijzen van de vernieuwde B-klasse al melden en nu kunnen we je vertellen wat de gefacelifte A-klasse Hatchback en A-klasse Limousine gaan kosten. Niet alleen zijn de prijzen anders; het motorenpalet ziet er voortaan heel anders uit. Net als bij de B-klasse zet Mercedes-Benz een dikke streep door alle dieselmotoren. Geen 116 pk sterke 180 d, 150-pk 200 d en 220 d met 190 pk meer voor de A-klasse Hatchback en A-klasse Limousine. Vrijwel alle versies stijgen onderaan de streep in prijs, maar zijn voortaan standaard uitgerust met uitgebreide optiepakketten die de vanafprijs voorheen juist opdreven. Maar dat is lang niet het enige.

Zo zijn nagenoeg alle motoren voortaan mild-hybride krachtbronnen die ondersteuning krijgen van een 14 pk en 250 Nm sterke elektromotor. De plug-in hybride A250 e en de absolute topversie van AMG - de A45 S - daarbij uitgezonderd. De voortaan mild-hybride A180 is het instapmodel. Die heeft een 136-pk 1.3 die aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling is geknoopt. Deze machine krijgt bijval van een elektromotorvan 14 pk. De Mercedes-Benz A-klasse Hatchback kost als A180 in Business Line-uitvoering €41.972. Daarover straks meer. De A-klasse Limousine kost in dezelfde configuratie €42.908. Zowel de A-klasse Hatchback als A-klasse Limousine is als A180 ook als Luxury Line en als AMG Line verkrijgbaar.

Voor meer benzinepit zorgt de 163 pk sterke 1.3 die in de A200 ligt en die dus eveneens gezelschap krijgt van een 14 pk en 250 Nm sterke elektromotor. De Business Line-uitvoering gaat aan deze variant voorbij. Wel is hij er als Luxury Line en als AMG Line. De A-klasse Hatchback A200 kost als Luxury Line €45.739, voor de Limousine in dezelfde samenstelling moet je €46.949 meebrengen. Helemaal nieuw is de A220 met een 190 pk sterke en tevens mild-hybride 1.3. Deze nieuwe motorversie is niet aan een zeventraps automaat geknoopt, maar aan een exemplaar met acht verzetten. De A220 is enkel met 4Matic-aandrijving verkrijgbaar en is er tevens alleen als AMG Line. De A-klasse Hatchback kost als A220 4Matic AMG Line €57.033, de Limousine €58.243. We zijn er nog niet, want A250 met 224-pk benzinemotor geeft opnieuw acte de presence. Die was er voorheen ook zonder 4Matic-aandrijving, maar is daarmee nu altijd uitgerust. Voorheen kreeg je in deze variant een zeventraps automaat, maar dat is nu een achttraps met dubbele koppeling. De A250 is er net als de A220 enkel als AMG Line. De A-klasse Hatchback A250 4Matic AMG Line kost je minimaal €70.199, de Limousine kost in deze samenstelling €71.409.

Plug-in hybride

Vanzelfsprekend keert de plug-in hybride A250 e terug, als Hatchback en als Limousine. Die heeft voortaan een 163 pk en 270 Nm sterke 1.3, in plaats van een exemplaar van 160 pk en 250 Nm. De elektromotor is met 109 pk en 300 Nm krachtiger dan de 102-pk unit die hij vervangt. Het systeemvermogen is met 218 pk en 450 Nm ongewijzigd en wat snelheid betreft moet hij de vorige A250 e zelfs voor laten. De 0-100-sprint duurt met 7,4 seconden 0,8 tel langer en de topsnelheid ligt met 225 km/h 10 km/h lager. Belangrijker is echter dat de actieradius is toegenomen van 68-73 kilometer tot 70-80 kilometer.

De plug-in hybride A250 e is er als Business Line, Luxury Line en AMG-Line. De A-klasse Hatchback kost als A250 e Business Line €48.483, de Limousine €49.669.

AMG

Tenslotte zijn er naast AMG Line-uitvoeringen ook weer échte AMG-varianten. De A-klasse Hatchback en Limousine is er als 306-pk A35 4Matic met achttraps AMG Speedshift-automaat. Voorheen had deze versie een AMG Speedshift-bak met een verzet minder. Deze 306 pk sterke 2.0 krijgt voortaan eveneens ondersteuning van een 14-pk elektromotor. De Mercedes-AMG A35 4Matic Hatchback kost €82.045, de Limousine €83.255. Het topmodel is de 422 pk sterke A45 S 4Matic+. Die doorgesnoven hot hatch is er alleen als Hatchback en kost €104.181. Mild-hybride ondersteuning krijgt hij niet. Je sprint er in 3,7 tellen mee naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 270 km/h.

Prijzen Mercedes-Benz A-klasse Hatchback

Motorversie Vermogen Aandrijving Uitvoering Vanafprijs A180 136 pk (+14 pk) Voor Business Line €41.972 A180 136 pk (+14 pk) Voor Luxury Line €43.924 A180 136 pk (+14 pk) Voor AMG Line €45.876 A200 163 pk (+14 pk) Voor Luxury Line €45.739 A200 163 pk (+14 pk) Voor AMG Line €47.691 A220 4Matic 190 pk (+14 pk) Voor+achter AMG Line €57.033 A250 4Matic 224 pk (+14 pk) Voor+achter AMG Line €70.199 A250 e (Plug-in Hybrid) 218 pk Voor Business Line €48.483 A250 e (Plug-in Hybrid) 218 pk Voor Luxury Line €50.298 A250 e (Plug-in Hybrid) 218 pk Voor AMG Line €52.137 A35 AMG 306 pk (+14 pk) Voor+achter AMG €82.045 A45 S AMG 422 pk Voor+achter AMG €104.181

Prijzen Mercedes-Benz A-klasse Limousine