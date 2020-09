Prijzen Seat Tarraco FR bekend

Seat breidt de prijslijst van zijn grootste SUV uit met de sportief aangeklede FR-uitvoering. De Tarraco FR is te krijgen in drie smaken, versies die nu stuk voor stuk van een prijslabel zijn voorzien.

Wie graag een sportief aangeklede Seat wil, maar niet direct een heftige Cupra voor zijn deur wil zetten, kan bij het merk aankloppen voor de vooral optisch aangedikte FR-uitvoeringen. Vanaf heden is ook de Tarraco als FR te krijgen. De Tarraco FR heeft een vanafprijs van €41.150. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van een Tarraco FR met 150 pk sterke 1.5 TSI in handen gedrukt. Die viercilinder is voor dat bedrag gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Liever lui dan moe? Geen probleem, de Tarraco 1.5 TSI is er ook met DSG7-transmissie en kost in dat geval €44.650. Voor meer vermogen zorgt de Tarraco FR met 190 pk sterke 2.0 TSI, een machine die zijn vermogen via de bekende DSG-automaat naar alle vier de wielen stuurt. Deze Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR heeft een instapprijs van €56.200.

De Tarraco FR heeft sportiever ogend bumperwerk, staat op 19-inch lichtmetaal en heeft zwart kunststof rond de wielkasten. De zijspiegelkappen zijn in het grijs uitgevoerd, terwijl zaken als de dakrails en de raamlijsten juist volledig zwart zijn gespoten. Achterop niet alleen een achterspoiler, maar ook een diffuser waarin de uitlaateindstukken zijn verwerkt. Vanbinnen wordt de boel onder meer aangekleed met kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Seat geeft de Tarraco FR aluminium pedalen en zwarte hemelbekleding. De standaarduitrusting omvat onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, Virtual Cockpit en een infotainmentsysteem dat gekoppeld is aan een 8,25 inch groot display. Bestellen kan per direct.