Prijzen Renault Twingo Electric bekend

Begin dit jaar stelde Renault de Twingo Z.E. aan de wereld voor, een volledig elektrische versie van de Twingo waarvan nu de Nederlandse prijzen bekend zijn gemaakt. De compacte Franse EV heet voortaan Twingo Electric en heeft een vanafprijs die nog onder de € 21.000 ligt.

Renault vraagt minimaal € 20.590 voor de Twingo Electric. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de basisuitvoering Life in je handen gedrukt. De Life heeft drie uitvoeringen boven zich: de € 22.090 kostende Collection, de € 23.490 kostende Intens én de tijdelijk leverbare Série Limitée Vibes. Die gelimiteerde uitvoering heeft een basisprijs van € 24.790 en fungeert als topper van het Twingo Electric-gamma. Die topeditie beschikt onder meer over een achteruitrijcamera en krijgt fabriek-af het Easy Link multimediasysteem met een 7-inch display op de middenconsole. Dit systeem heeft bij de overige uitvoeringen een meerprijs van € 495.

De Twingo Electric heeft een 82 pk en 160 Nm sterke elektromotor die is gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 22 kWh. Met dat elektrohart moet de Twingo volgens de WLTP-cyclus 190 kilometer ver kunnen komen. Aan een 22 kW-lader is de Twingo Electric in een uurtje tot 80 procent van zijn capaciteit vol te jagen met stroom. De bagageruimte van de Twingo Electric is met 240 liter identiek aan die van de Twingo met verbrandingsmotor. Dit komt doordat het accupakket volledig in de bodem van de auto is weggewerkt.

Renault slaat de orderboeken van de Twingo Electric in augustus open. In het najaar staat de volledig elektrische Twingo bij de dealers. Eenmaal op de markt moet de Twingo Electric het opnemen tegen de elektrische stadsdrieling van de Volkswagen Groep die uit de Seat Mii Electric, Volkswagen e-Up en Skoda Citigo iV bestaat. En natuurlijk de elektrische Smart ForFour, waarop deze Twingo-variant volledig is gebaseerd.