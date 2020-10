Prijzen nieuwe Peugeot 3008 en 5008 bekend

De vanafprijs van de nieuwe Peugeot 3008 ligt op €36.230. Voor dat bedrag rijd je de 3008 met 130 pk sterke 1.2 PureTech benzinemotor, een driecilinder die 230 Nm opwekt en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De genoemde vanafprijs geldt voor de Active-uitvoering. Die instap-3008 is ook leverbaar met een achttrapsautomaat, voor de Peugeot 3008 Puretech 130 EAT8, uitgevoerd als Active, ben je minimaal €39.130 kwijt. De vanafprijs van de vernieuwde Peugeot 5008 ligt op €38.730 voor de Active-uitvoering met PureTech en een handgeschakelde zesbak. De instap-5008 Active met de PureTech 130-benzinemotor en automatische achttraps transmissie ligt op €41.630.

Zowel de 3008 als 5008 met PureTech 130-benzinemotor zijn er ook in de uitvoeringen Active Pack, Allure, Allure Pack en GT. In alle gevallen kan er gekozen worden voor zowel een handgeschakelde zesbak als voor de achttraps automaat. Een stap hoger op de krachtladder staat de PureTech 180, een 180 pk en 250 Nm sterke 1.6 viercilinder die altijd gekoppeld is aan de EAT8-automaat. Deze sterkste benzineversie, die de 3008 en 5008 in respectievelijk 8,0 en 8,3 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt, is alleen verkrijgbaar in combinatie met de zowel vanbinnen als vanbuiten rijkelijk aangeklede GT-uitvoering. De 3008 GT PureTech 180 EAT8 kost €46.230. De 5008 GT PureTech 180 EAT9 heeft een vanafprijs van €48.739.

Plug-in hybride

Net als voor de facelift het geval was, is de Peugeot 3008 de enige van het SUV-tweetal die er ook komt met een plug-in hybride aandrijflijn. Deze HYbrid 225 e-EAT8 gedoopte aandrijflijn is opgebouwd uit een 180 pk sterke 1.6 en een 110 pk sterke elektromotor. Deze twee motoren drijven allebei de vooras aan en zijn goed voor een systeemvermogen van 225 pk en 360 Nm. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h weet de 3008 plug-in daarmee in 8,7 seconden af te leggen. Het 13,2 kWh grote accupakket is goed voor een elektrische actieradius van 55 kilometer. De topsnelheid in EV-modus ligt op 135 km/h. De 3008 HYbrid 225 is er als Allure én als dikke GT. Ze kosten respectievelijk €44.780 en €46.940.

Later zet Peugeot ook de krachtigere en vierwielaangedreven HYbrid4 300 e-EAT8 op de prijslijst van de 3008. Die 300 pk sterke plug-in hybride versie van de 3008 heeft ook nog eens een 112 pk sterke elektromotor op de achteras zitten. Deze in totaal 300 pk en 520 Nm sterke plug-in hybride 3008 heeft hetzelfde 13,2 kWh grote accupakket als de HYbrid 225.

Diesel en Blue Lease

Net als voorheen zijn de 3008 en 5008 ook leverbaar met een dieselmotor: de 130 pk sterke BlueHDi 130. Deze dieselmotor is echter alleen leverbaar in de vooral voor de zakelijke markt bestemde Blue Lease-uitvoeringen. De vanafprijs van de 3008 BlueHDi 130 met handbak ligt op €39.910 voor de Blue Lease Active-uitvoering. Die handgeschakelde versie is er ook als Blue Lease Allure en kost dan €41.860. De 1.5 dieselmotor is ook te koppelen aan de bekende achttraps automaat, al ben je dan aangewezen op de Blue Lease Allure- en Blue Lease GT-uitvoeringen die vanaf respectievelijk €44.790 en €48.000 van eigenaar wisselen. Ook de Peugeot 5008 is met de BlueHDi 130-dieselmachine te krijgen en ook hier is die motor voorbehouden aan de Blue Lease-uitvoeringen. De 5008 BlueHDi 130 met handbak kost uitgevoerd als Active en Allure achtereenvolgens €42.410 en €43.810. Voor Allure- en GT-uitvoeringen met EAT8-automaat ben je €47.260 en €50.500 kwijt. Overigens zijn ook de 130 pk en 180 pk sterke benzinemotoren en, bij de 3008, ook de twee plug-in hybrides als in Blue Lease-trim te krijgen.

Bestellen kan per direct.

Peugeot 5008