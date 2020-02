Prijzen Land Rover Defender 90 bekend

Afgelopen zomer trok Land Rover het doek van de splinternieuwe Defender. Die neemt na maar liefst 70 jaar doorontwikkeling van de oer-Defender het stokje volledig over. Met zijn retro-lijnenspel en tegelijkertijd moderne eigenschappen is de Defender helemaal klaar voor de volgende ronde. De Defender is er - net als zijn voorvader - weer als 90 en 110.

De 90, die zoals gezegd korter is dan de 110 en het ook met twee deuren minder moet doen, heeft nu een prijskaartje gekregen; de kortere variant van de Defender wordt leverbaar vanaf € 96.520. Dan heb je de D200, met de 200 pk sterke 2,0-liter turbodiesel onder de kap. Wie in de markt is voor een krachtiger exemplaar, kan tekenen voor de D240. Die heeft een 240 pk sterke 2.0 biturbodiesel en komt er vanaf € 100.820. In beide gevallen heeft de 90 een achttraps automaat.

Wie liever gaat voor een Defender 90 met een 300 pk sterke 2,0-liter turbo benzinemotor, kan zijn handtekening zetten onder het koopcontract van de P300. Die moet minstens € 98.820 in het laatje brengen. Zoals iedere Defender beschikt ook deze over een achttraps automaat. Een mild-hybridversie met 400 pk, de P400 MHEV, komt er vanaf € 105.950. De Defender 90 is vanaf nu te bestellen en zal komende zomer 's lands wegen betreden.

110 en grijs kenteken

De grotere Land Rover Defender 110 is zoals gezegd al langer te configureren, maar heeft nu ook een licht gewijzigde vanafprijs. De eerder gecommuniceerde minimale prijs is iets naar boven bijgesteld en bedraagt nu € 102.250. De 110 komt eerder op de markt dan de 90 en moet dit voorjaar al geleverd worden. Later in het jaar volgen ook nog de op grijs kenteken staande Commercial-versies van zowel de 90 als de 110, laat Land Rover weten. Die komen er vanaf ruwweg de halve prijs van de personenversies.