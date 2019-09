Back to Basics: Land Rover Defender 110

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Tegen alle gebruiken in staat de nieuwe Land Rover Defender vanaf zijn onthulling in de configurator. Je begrijpt het al: hij ontkomt niet aan een rol in ‘Back to Basics!’.

Land Rover Defender D200 AWD Automaat

€ 100.300

De Defender die je hier ziet, is helemaal kaal, maar wel een ‘110’. De lange versie met achterdeuren dus, die met € 100.300 net wat duurder is dan de kortere 90. Dat hoort eigenlijk niet in deze rubriek, maar de 90 staat simpelweg niet in de configurator. Ongetwijfeld zullen we de 110 veel vaker zien dan de 90, wat de instap-vijfdeurs extra relevant maakt.

De eenvoudigste Defender is een D200, dus een 200 pk sterke 2,0-liter viercilinder onder de kap. Vierwielaandrijving is uiteraard standaard, net als een automatische transmissie. Indrukwekkend zijn de prestaties met deze motor niet, al kunnen de meeste versies van de oude Defender alleen maar dromen van een 0-100-tijd van 10,3 seconden.

Vijf staaltjes

De simpelste Defender is uitgevoerd in de enige niet-metallic ‘kleur’ die leverbaar is en dat eenvoudige wit staat hem eigenlijk best goed. De combinatie met de witte, 18 inch grote stalen wielen vinden we bovendien erg geslaagd. De Defender heeft er vijf, want op de achterdeur prijkt een identiek exemplaar. Ledkoplampen zijn standaard, al gaat het wel om een vrij eenvoudige variant zonder foefjes als automatisch grootlicht.

Vaak zijn de kaalste versies van dit soort utilitaire voertuigen meteen de ruigste exemplaren van het veld, maar in dit geval gaat dat niet helemaal op. Wie een maximaal onverzettelijke uitstraling wil, moet toch echt voor het Explorer Pack gaan, dat gigantische spatbordverbreders, enorme spatlappen, een imperiaal en zelfs een heuse snorkel brengt. Ook krijgt de Defender dan een ‘externe, tegen de zijkant gemonteerde uitrustingsdrager’ mee, wat Land Rover-taal is voor een waterdicht koffertje waarin bijvoorbeeld vuile (berg)schoenen kunnen worden opgeborgen.

Uniek

Het interieur van de eenvoudigste Defender krijgt een aantal unieke voorzieningen mee. Stoffen stoelbekleding is bijvoorbeeld voorbehouden aan deze versie, net als een stuurwiel en een pookknop zonder laagje leer. Een infotainmentsysteem met navigatie is aanwezig, een digitaal instrumentarium niet. Ook dat is in alle andere varianten wel present.

Hoewel je hier ondanks de investering van een ton geen pure weelde moet verwachten, zijn er ook geen grote missers te bekennen op uitrustingsgebied. Cruisecontrol, automatisch dimmende en elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, een 360-graden-parkeercamera, verschillende rijhulpjes en deels elektrisch verstelbare stoelen zijn aanwezig. De derde zitplaats voorin is een extra van € 890, maar dan kan de Defender ineens wel zes personen verwerken.

Waden

Ook in standaardvorm moet de ruigste Land Rover natuurlijk zijn opgewassen tegen grote offroad-uitdagingen. Op dat vlak stelt de auto zeker niet teleur, want ietwat ruige all-season-banden, een tussenbak, doorwaadhulp ‘wade sensing’ en een basaal Terrain Response-systeem ondersteunen de standaard aanwezige vierwielaandrijving als het erop aankomt. Als 110 krijgt de Defender bovendien standaard luchtvering mee, terwijl de 90 in zijn simpelste vorm op schroefveren rust. Wie van plan is dagelijks door het bos of de woestijn te ploegen, kan onder meer bij Land Rover terecht voor nog ruigere banden, bodembescherming en Terrain Response 2, waarmee de auto zich tot in detail aan de omstandigheden kan aanpassen.