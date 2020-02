Prijzen Fiat 500 Hybrid en Panda Hybrid bekend

Om mogelijke verwarring weg te nemen: hoewel Fiat de nieuwe varianten van de 500 en Panda optimistisch 'Hybrid' noemt, hebben we hier te maken met nieuwe mild-hybride motorversies. Het tweetal profiteert van een 70 pk sterke 1,0-liter grote driepitter van de Firefly-familie, een nieuwe motorenfamilie die in Zuid-Amerika zijn werelddebuut maakte. De 70 pk en 92 Nm sterke driecilinder is gekoppeld aan een 12-volt mild-hybride systeem dat de motor op bepaalde momenten ondersteunt. Dat scheelt in het verbruik. Volgens Fiat stoten de nieuwe 500- en Panda-versies ten opzichte van de versies met 69 pk sterke 1.2 tot 30 procent minder CO2 uit.

De vanafprijs van de 500 1.0 Hybrid is vastgesteld op €10.986 en daarmee is het de goedkoopste 500 die je kunt bestellen. De 1.0 Hybrid is er ook als Lounge, Star, Rockstar én tijdelijk als een Launch Edition. Die uitvoeringen kosten respectievelijk € 12.391, € 13.300, € 13.300 en € 18.879. Ook de 500C, de 500 met wegrolbaar dak, is als 1.0 Hybrid te krijgen en kost als Pop minstens € 13.465. Voor de Lounge, Star, Rockstar en Lounge Edition vraagt Fiat respectievelijk € 14.870, € 15.779, € 15.779 en € 16.358. De Twinair is niet meer leverbaar, wél heeft Fiat nog 69 pk sterke 1.2 op de bestellijst staan. Die laatste krachtbron is immers te koppelen aan de Dualogic-automaat. De 1.0 Hybrid heeft altijd een handgeschakelde zesbak.

Panda

De prijslijst van de Panda is een stuk overzichtelijker. Fiat levert het model als stoer aangeklede City Cross, compleet met kunststof wielkastranden, vanaf € 14.290. De tijdelijk leverbare Launch Edition kost € 15.290. Wie de vierwielaangedreven Panda Cross 4x4 wenst, is aangewezen op de 85 pk sterke TwinAir. Deze smaak kost € 20.490.