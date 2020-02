Prijzen Fiat 500 Hybrid en Panda Hybrid bekend

Om mogelijke verwarring weg te nemen: hoewel Fiat de nieuwe varianten van de 500 en Panda 'Hybrid' noemt, hebben we hier te maken met nieuwe mild-hybride motorversies. Het tweetal profiteert van een 70 pk 1,0-liter driepitter van de Firefly-familie, een nieuwe motorenfamilie die in Zuid-Amerika het levenslicht zag. De driecilinder van 70 pk en 92 Nm is gekoppeld aan een 12-volt mild-hybride systeem dat de motor op bepaalde momenten ondersteunt. Dat scheelt in het verbruik. Volgens Fiat stoten de nieuwe 500- en Panda-versies ten opzichte van de varianten met 69 pk sterke 1.2 tot 30 procent minder CO2 uit.

De vanafprijs van de 500 1.0 Hybrid is vastgesteld op € 15.735 en daarmee is het de goedkoopste 500 die je kunt bestellen. De minimumprijs voor de 500 ligt daarmee € 955 lager dan eerder. De 1.0 Hybrid is er ook als Lounge, Star, Rockstar én tijdelijk als een Launch Edition. Die uitvoeringen kosten respectievelijk € 17.435, € 18.535, € 18.535 en € 19.235. Ook de 500C, de 500 met wegrolbaar dak, is als 1.0 Hybrid leverbaar en kost als Pop minstens € 18.735. Voor de Lounge, Star, Rockstar en Launch Edition vraagt Fiat respectievelijk € 20.435, € 21.535, € 21.535 en € 22.235. De Twinair is niet meer leverbaar, wél heeft Fiat nog de 69 pk sterke 1.2 op de bestellijst staan. Die laatste krachtbron is immers te koppelen aan de Dualogic-automaat. De 1.0 Hybrid heeft altijd een handgeschakelde zesbak.

Panda

De prijslijst van de Panda is een stuk overzichtelijker. De vanafprijs zakt € 2.500. De nieuwe instapversie, de stoer aangeklede City Cross, compleet met kunststof wielkastranden, is er namelijk vanaf € 14.290. De tijdelijk leverbare Launch Edition kost € 15.290. Wie de vierwielaangedreven Panda Cross 4x4 wenst, is aangewezen op de 85 pk sterke TwinAir. Deze variant kost € 20.490.