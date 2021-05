Prijzen Citroën ë-Berlingo bekend

De Citroën Berlingo is net als z'n diverse Stellantis-broertjes en -zusjes ook met een volledig elektrische aandrijflijn leverbaar. De elektrisch aangedreven personenversie van Citroën's praktische ludospace heeft net als bestelbroertje ë-Berlingo Van een 50 kWh accu in zijn bodem en een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. AutoWeek kan nu de prijzen van de elektrische Citroën ë-Berlingo vrijgegeven.

Citroën vraagt minimaal € 37.850 voor de ë-Berlingo. Voor dat bedrag rijd je de elektrische praktische Franse ruimtereus in Live-uitvoering. Een stap hoger op de ladder staat de €40.300 kostende ë-Berlingo Selection. Maar er is meer keuze. Zo vraagt Citroën €41.850 voor de ë-Berlingo Feel en ben je €42.550 kwijt voor de ë-Berlingo Shine. Bovenstaande prijzen zijn allemaal van de 4,4 meter lange ë-Berlingo, de 'korte' variant dus. Citroën levert de elektrische ë-Berlingo ook in 4,75 meter lange XL-uitvoering met plek voor zeven inzittenden. Die langere elektrische ë-Berlingo is vooralsnog alleen als Feel te bestellen. Citroën vraagt €44.600 voor de ë-Berlingo Feel XL en daarmee is die variant dus €2.750 duurder dan z'n kortere broertje.

De Live-instapversie heeft standaard onder meer een 5-inch groot multimediascherm, airco en diverse veiligheidssystemen. De Feel voegt daar zaken als 16-inch lichtmetaal, een met leer bekleed stuurwiel, een 10-inch groot digitaal instrumentarium en een groter (8-inch) infotainmentscherm aan toe. De Shine heeft daarbij nog zaken als automatische klimaatregeling, een head-updisplay en Top Rear Vision.

Techniek

De ë-Berlingo heeft de bekende 136 pk sterke elektromotor die zijn energie put uit een 50 kWh accu. Het geheel levert de elektrische Berlingo een actieradius op van 280 kilometer. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 135 km/h. Overigens is het volle vermogen van 136 pk alleen in de Power-modus beschikbaar. In rijmodi Eco en Normal is de elektrokracht beperkt tot achtereenvolgens 82 pk en 180 Nm en 109 pk en 210 Nm. De Berlingo kan 3-fasenladen en is aan een 11 kW-wallbox in zo'n 5 uur volledig vol te jagen met stroom. Ook kun je de ë-Berlingo aan een 100 kW-lader hangen. Daarmee is het accupakket in 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden.

De elektrische Citroën ë-Berlingo is per direct te bestellen en staat vanaf het laatste kwartaal van dit jaar bij de dealers.