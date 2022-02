Prijzen Audi A8: plug-in voor de prijs van een diesel

Het eerste wat opvalt aan de prijslijst van de vernieuwde Audi A8, is dat de lijst een stuk korter is dan voorheen. Dat komt niet als een verrassing, want Audi schrapt in ons land de 50 TDI-dieselversies. Daarmee blijven alleen de plug-inhybride 60 TFSIe en de machtige S8 over.

De hybride is er vanaf €124.145. Daarmee kost hij grofweg wat de geschrapte dieselversie eerst kostte en is hij zo’n €9.500 duurder dan de ‘oude’ TFSIe. Daarvoor krijg je echter ook wat terug, want de nieuwe plug-in heeft een groter accupakket en komt daarmee een stuk verder op stroom. Inmiddels weten we zelfs hoe ver precies: circa 59 km, tegen 46 km voor het uitgaande model. Als bonus is er bovendien extra vermogen, want de plug-in A8 levert nu 462 in plaats van 449 pk.

Uiteraard is de A8 er ook als lange A8 L. Die versie is 5,32 in plaats van 5,19 meter lang en kost minimaal €126.775. Het prijsverschil met de ‘korte’ komt daarmee op €2.630, dat valt niet tegen.

De oppermachtige – voor dit model – S8 is er alleen als ‘korte’ en levert als vanouds 571 pk uit een dikke V8. Dat betekent ook 260 in plaats van 43 gram CO2, en dat zien we terug in de prijs. De S8 kost minimaal €193.885. Wel blijft het prijsverschil met de voorganger daarmee binnen de perken, want die ‘oude’ S8 kostte ook al zo’n 191 mille.

Opties

Natuurlijk zijn de genoemde prijzen slechts vanafprijzen, want de optielijst is lang. Nieuw is het S Line-exterieurpakket, dat de reguliere A8 voor €1.906 een sportief sausje geeft. Wie mensen graag uit de buurt houdt, kan de A8 wat sinisterder aankleden met een nieuw ‘optiekpakket zwart’ van €1.400. Niet zwart genoeg? Vink dan het ‘Optiekpakket zwart met zwarte Audi-ringen’ aan, voor €1.751. De nieuwe ‘Digital Matrix Led-koplampen’ staan voor €2.548 te boek, maar dan kun je wel kiezen uit 2 verschillende ‘lichtsignaturen’ voor de bijbehorende oled-achterlichten.