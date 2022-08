Prijsverschil autoverzekering per aanbieder soms wel 850 euro

De ene auto is de andere niet, maar ook de ene autoverzekering lang niet altijd gelijk aan de ander. Ook niet als de dekking identiek is. Zo kan het verschil in de jaarlijks te betalen premie bij dezelfde verzekering tussen aanbieders tot wel €850 bedragen.

We weten allemaal dat je er verstandig aan doet om bij het afsluiten van een verzekering de premies van de vele aanbieders naast elkaar te leggen. Dat geldt dus ook voor het afsluiten van je autoverzekering. Vergelijkingssite Pricewise heeft diverse nagenoeg identieke autoverzekeringen van diverse aanbieders met elkaar vergelijken. Het verschil in premie tussen de voordeligste en duurste autoverzekering met dezelfde dekking kan op jaarbasis oplopen tot maar liefst €850. Dat komt neer op een verschil in de maandelijkse premie van maximaal €70.

Pricewise heeft een fictief rekenvoorbeeld genomen waarbij een Renault Clio uit 2014 met benzinemotor verzekerd moet worden. De hypothetische eigenaar is 36 jaar oud, woont in het postcodegebied van Amsterdam, rijdt 12.000 kilometer per jaar, is op jacht naar een WA+-verzekering en heeft acht schadevrije jaren. Voor de duurste WA+verzekering betaalt de fictieve eigenaar op jaarbasis €1.230 terwijl de goedkoopste WA+-verzekering op jaarbasis slechts €380 kost. Belangrijk hierbij: bij zowel de goedkoopste als de duurste WA+-verzekering in het rekenvoorbeeld is de premie berekend op basis van hetzelfde postcodegebied.

Verzekeraars bepalen de premies meer dan eens op basis van het postcodegebied omdat er rekening wordt gehouden met de schadekansen. Zo betaal je veelal een hogere premie als je in de stad woont dan in een klein dorp. Over het algemeen geldt: hoe 'duurder' het postcodegebied, hoe groter de verschillen tussen de goedkoopste en duurste verzekeringen. Volgens Pricewise bedraagt het premieverschil tussen de duurste en goedkoopste autoverzekering bij hetzelfde rekenvoorbeeld in Almere €560 op jaarbasis en in Geeuwenbrug in Drenthe €400.