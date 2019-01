Prijslijst Seat Tarraco uitgebreid

Begin december maakte Seat de eerste prijzen van de Tarraco bekend. Zo plakte Seat prijsstickers op de Tarraco met 150 pk sterke 1.5 TSI en op de versies met de 150 pk sterke 2.0 TDI onder de kap. Nu breidt Seat de prijslijst van zijn grootste SUV uit met de krachtigste benzine- en dieselsmaken.

De krachtigste benzineversie heeft een 190 pk sterke 2.0 TSI onder de kap, een viercilinder die in alle gevallen van 4Drive is voorzien en altijd gekoppeld is aan een DSG7-automaat. Deze topversie is altijd uitgevoerd als Xcellence van de benzinelijst wisselt vanaf € 50.950 van eigenaar.

Bovenaan de dieselladder zet Seat de 190 pk sterke versie van de 2.0 TDI. Deze variant is in alle gevallen uitgerust met 4Drive en is ook altijd gekoppeld aan de DSG7-automaat. Seat wil er minimaal € 55.950 voor ontvangen. Ook nu krijg je direct de Xcellence-versie. Daarnaast zet Seat ook de 150 pk sterke versie van de 2.0 TDI met 4Drive-aandrijving op de prijslijst, voorheen was die er alleen met voorwielaandrijving. Voor de Tarraco met 150 pk sterke 2.0 TDI én 4Drie, uitgevoerd alsStyle (standaard met DSG7), vraagt Seat € 48.750. Hij is er ook als Xcellence en kost in dat geval € 51.400.