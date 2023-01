Prijs Dacia Jogger Hybrid: vanaf net geen €30.000

Vanaf morgen (vrijdag) is de Dacia Jogger ook als hybride te bestellen voor een vanafprijs van €29.650. Het is de enige variant van de Jogger met een automatische versnellingsbak en de Hybrid komt er in Nederland alleen als zevenzitter. Ook op andere fronten kent de Hybrid een rijkere standaarduitrusting, waardoor de effectieve meerprijs van de aandrijflijn uitkomt op €3.950. Vanaf april is de auto te zien bij de dealer.

Onlangs konden we alle technische gegevens van de Dacia Jogger Hybrid al met je delen, maar vanaf vandaag is ook de prijs van de eerste hybride Dacia bekend. De Jogger met een hybride aandrijflijn is er vanaf €29.650 en voor dat geld krijg je altijd de zevenzits configuratie en een automatische versnellingsbak. Laatstgenoemde is bij de andere motoriseringen van de Jogger niet verkrijgbaar.

Met een vanafprijs van net geen €30.000 is de Jogger Hybrid significant duurder dan de instapper met een 1,0-liter benzinemotor met 100 pk en de mogelijkheid om lpg te tanken. De derde motoroptie voor de Jogger is een andere 1,0-liter die niet 100, maar 110 pk produceert. Die auto heeft ook een hoger maximumkoppel dan de 100 pk-versie (200 Nm in plaats van 170 Nm), maar lust alleen benzine.

De Jogger Hybrid deelt zijn aandrijflijn met de Renault Clio Hybrid en heeft dus een 1,6-liter grote atmosferische viercilinder onder zijn kap met een vermogen van 90 pk. Door toevoeging van een elektromotor komt het systeemvermogen uit op 140 pk. Daarmee sprint de zevenzits Jogger volgens de fabrieksopgave in 10 tellen naar de 100 km/h en dat is 1,2 tot 3 seconden minder dan de overige Joggers daarvoor nodig hebben. Het theoretische gecombineerde verbruik ligt op 4,9 liter per 100 km. Voor de niet-hybride varianten is dat 5,6 tot 6,1 liter.

Rijkere standaarduitrusting

Die staan in de prijslijsten voor vanaf €22.700 en zijn in potentie dus wel flink goedkoper. Let wel: voor die vanafprijs krijg je niet de zeven-, maar een vijfzits configuratie en heb je altijd een handgeschakelde zesbak. De Hybrid zet niet alleen meer stoelen, een automaat en meer vermogen tegenover de 'reguliere' varianten, maar is standaard ook rijker uitgerust. Hij is namelijk alleen te bestellen als 'Expression' of 'Extreme' en niet als 'Essential', wat het basisuitrustingsniveau is voor de langzamere Joggers.

Het tweede uitrustingsniveau, Expression dus, kost bij die auto's in combinatie met zeven stoelen vanaf €25.700, waarmee de effectieve meerprijs voor de hybride aandrijflijn uitkomt op €3.950. Tot de standaarduitrusting van de Expression behoren onder meer een 8-inch infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto, parkeersensoren achter, cruisecontrol, airco, een in diepte verstelbaar stuur, mistlampen en elektrische ramen rondom. De Hybrid heeft ook altijd een digitaal instrumentarium, dat op de niet-hybride-modellen niet leverbaar is.