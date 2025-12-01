De Deepal S05 is niet de enige elektrische SUV van Changan die onze kant op komt. In de vorm van deze Changal Deepal S07 krijgt die een grote broer. AutoWeek kan je de vanafprijs melden.

Changan introduceert zich op de Nederlandse markt met twee elektrische SUV's. De Deepal S05 is de kleinste van het stel, maar is met zijn wagenlengte van 4,6 meter bepaald niet klein. De Changan Deepal S07 waarover je in dit artikel leest, is echter duidelijk een maat groter.

De Changan Deepal S07 is 4,75 meter lang en overtreft de Deepal S05 daarmee met bijna 18 centimeter. De Deepal S07 heeft een wielbasis van 2,9 meter en laat ook daarmee de Deepal S05 achter zich, al is het verschil in het voordeel van de Deepal S07 met 2 centimeter klein.

In tegenstelling tot de Changan Deepal S05 is de Deepal S07 in Nederland vooralsnog met slechts één aandrijflijn leverbaar. Die heeft achterwielaandrijving en is 218 pk sterk. Dat is opmerkelijk. De kleinere en goedkopere Deepal S05 levert minimaal 272 pk. Met zijn 218 pk snelt de SUV vanuit stilstand in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 180 km/h.

In de bodem van de Deepal S07 zit ook geen 68,8-kWh LFP-accu zoals in die van zijn kleine broer, maar een 78-kWh NMC-accu. Die levert de SUV een rijbereik op van 475 kilometer. DC-laden kan met een weinig indrukwekkende 93 kW. Ook op dat vlak moet de Deepal S07 het kleinere alternatief voor zich dulden.

Ruim is de Deepal S07 in ieder geval. De bagageruimte van de 2.073 kilo zware SUV is biedt 510 liter aan opbergpret. Daarnaast krijg je een zogenoemde frunk - een opbergruimte onder de voorklep - die goed is voor 125 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.385 liter meezeulen. Een aanhanger trekken? Geen probleem, de S07 heeft een maximum trekgewicht van 1.500 kilo.

Prijs Changan Deepal S07

De Changan Deepal S07 kost in Nederland €45.990. Daarmee zit de vanafprijs vrij dicht op de indicatieprijs die het merk eerder vrijgaf. De uitrusting van de SUV is riant. Je hebt standaard kunstlederen bekleding, uitgebreid elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen, een panoramadak, stuurverwarming, een elektrisch bedienbare achterklep, een head-up display, een 15,6-inch infotainmetnscherm, een audiosysteem met 14 luidsprekers, een inductielader en een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen.