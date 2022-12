Prijs accu elektrische auto stijgt na jarenlange daling

Voor het eerst sinds 2010 is de gemiddelde prijs voor een EV-accupakket gestegen. Dat meldt Bloomberg na het publiceren van de resultaten van haar (sinds 2010) jaarlijkse marktonderzoek naar lithium-ion-accu's. De technologie daalde voorgaande jaren flink in prijs, maar door de gestegen grondstofprijzen en de inflatie komt er dit jaar voor het eerst een einde aan die daling - een vertragende factor voor het goedkoper worden van elektrische auto's.

Tot dusver kostte een lithium-ion accupakket in 2022 gemiddeld $151 per kWh capaciteit en dat is 7 procent meer dan in 2021, toen de gemiddelde prijs volgens Bloombergs cijfers nog $141 per kWh was. Zowel de pakketten als geheel als de losse cellen werden duurder, maar de prijsstijging van de cellen was relatief sterker dan die van de gehele pakketten. De huidige verwachting is dat de prijzen volgend jaar op een gelijk niveau zullen blijven, waardoor ook dan geen sprake zal zijn van een verdere prijsdaling.

Dat is slecht nieuws voor degenen die zitten te wachten op het goedkoper worden van elektrische auto's, want de prijsdaling van accu's was de afgelopen jaren een belangrijke reden voor de komst van betaalbaarder EV's als de Dacia Spring en Peugeot e-208. Ter illustratie: toen de eerste Tesla's Model S eind 2012 op de Nederlandse wegen verschenen, kostten lithium-ion accu's nog zo'n $750 per kWh capaciteit - vijf keer meer dan nu.

Prijs accu elektrische auto zal later weer dalen

Dat de prijs van lithium-ion accu's nu stijgt, betekent niet dat goedkopere elektrische auto's er nooit komen. Wel is de verwachting dat de gestagneerde prijsdaling de komst ervan vertraagt. Volgens Bloombergs voorspellingen moet rond 2026 de lithium-ion accuprijs voor het eerst rond de $100 per kWh uitkomen, nadat die in 2024 weer voorzichtig begint met dalen. Goedkopere accu's lonken dus nog altijd aan de horizon. Daarbij lijkt de adoptie van de solid state-accutechnologie niet al te ver weg, wat het spectrum van beschikbare accu's verbreedt en mogelijk de prijs van lithium-ion-exemplaren verder drukt.