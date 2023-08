Praktijkverbruik Subaru Forester: dit verbruikt de beroemde boxer

Je ziet ‘m niet vaak rijden, toch is de Subaru Forester een bekende verschijning. Om zijn hoekige, utilitaire looks kun je immers maar moeilijk heen. Onder de hoog op zijn poten staande, stationwagonachtige koets huist Subaru’s symmetrische aandrijflijn met een 2,0-liter viercilinder boxermotor en permanente vierwielaandrijving. Niet bepaald hét recept voor een laag verbruik. Wat verbruiken eigenaren in de praktijk?

We kijken hier naar het model dat in 2013 op de markt verscheen en in 2019 werd vervangen. Hiervan hebben we tien verbruikswaarden beschikbaar, wat gezien het beperkte aantal verkopen niet tegenvalt. In alle gevallen levert de 2,0-liter viercilinder boxermotor 150 pk en met uitzondering van één exemplaar hebben alle Foresters in deze lijst een cvt-automaat. Dieselen was in deze jaren ook nog een optie, en wel met Subaru’s eigen motor, maar in de AutoWeek Verbruiksmonitor komt deze Forester Boxer Diesel niet voor.

Verbruik Forester 2.0i

Met z’n tienen noteren de Subaru Forester-rijders een verbruik van 1 op 11,7 (8,6 l/100 km). De zuinigste boxer verbruikt 1 op 13,5 (7,4 l/100 km) over een afstand van ruim 61.000 kilometer en een tijdsbestek van iets meer dan drie jaar. Aan de onderkant van de lijst bungelt, met een verbruik van 1 op 10,1 (9,9 l/100 km), deze Forester. De eigenaar daarvan houdt, ruim tweeënhalf jaar en bijna 28.000 kilometer na het begin van de meting, nog altijd het verbruik bij.

Wie nieuwsgierig is naar het verbruik van de handgeschakelde variant: deze staat met gemiddeld 1 op 12 (8,3 l/100 km) in het midden van de lijst.

e-Boxer: toch nog even vergelijken

Bijzonder gegeven: in onze lijst staat één nieuwe Subaru Forester uit 2019, met mild hybride e-Boxer aandrijflijn. Dat is op zich niet verwonderlijk, tegenwoordig kun je ‘m alleen met deze aandrijflijn krijgen. Wel valt op dat deze Forester als enige door de grens van 1 op 10 zakt. Helaas beschikken we niet over voldoende data om te ontdekken of de nieuwe Forester met e-Boxer in de praktijk écht minder zuinig is dan zijn voorganger zonder hybridetechniek.

Hoewel de kans klein is dat iemand een Subaru Forester koopt vanwege het gunstige brandstofverbruik vinden we een gemiddeld verbruik van 1 op 11,7 (8,6 l/100 km) niet slecht. De auto is immers permanent vierwielaangedreven en heeft een behoorlijk traditionele brandstofmotor onder de kap.