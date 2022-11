Praga Bohema: ruim 700 pk op 982 kilo

Zijn de aliens geland? Nog niet, maar wie deze Praga Bohema ziet staan zou het bijna gaan geloven. De Bohema is een vederlichte straatracer met een enorme berg vermogen. In tegenstelling tot veel andere nieuwe extremisten tegenwoordig heeft de Bohema geen elektrische aandrijflijn.

Eerder deze maand k0ndigde het Tsjechische Praga Cars de komst aan van een nieuwe supercar. Die auto is nu onthuld en hij heet Bohema. De Bohema is gebouwd rond een volledig koolstofvezel chassis en ook de carrosserie is van dat materiaal vervaardigd. De tweezitter weegt derhalve slechts 982 kilo. Die kilo's worden niet door een elektromotor in beweging gezet, maar gewoon door een 3,8-liter zescilinder. Dat is niet zomaar een blok, maar in beginsel de machine die Nissan sinds 2007 in de GT-R hangt.

De met twee turbo's uitgeruste 3.8 V6 is door het Engelse Litchfield Engineering onder handen genomen en stampt er ruim 700 pk en 725 Nm uit. Lichtfield, dat normaliter ook vermogens van boven de 1.000 pk uit de 3.8 weet te trekken - geeft het blok een dry-sump-systeem. Dat betekent dat de auto geen regulier carter, maar een externe olietank heeft. Het ontbreken van een carter heeft onder meer als gevolg heeft dat de motor lager in de auto kan worden gehangen. Dat heeft weer een positief effect op het zwaartepunt, dat daardoor een stuk lager ligt. De door niemand minder dan voormalig F1- en Indycar-coureur Romain Grosjean geteste Bohema heeft een topsnelheid van iets boven de 300 km/h. Bij 250 km/h wekt het spoilerwerk al ruim 900 kilo neerwaartse druk op.

De Bohema laat zich wellicht het best omschrijven als een GT3-racer waarmee je ook de openbare weg op mag. Daar komt bij dat hij ook nog enig comfort biedt. Zo zien we dat het slechts 38 kilo wegende interieur is afgewerkt met fraai ogend materiaal. Praga spreekt verder onder meer van de aanwezigheid van een 50-liter bagageruimte aan weerszijden van de auto.

Het extreme gevaarte wordt in een oplage van slechts 89 stuks geproduceerd. Elk exemplaar kost minimaal €1,28 miljoen. Oef.