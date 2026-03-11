Ga naar de inhoud
Porsche wil zichzelf herpositioneren: modellen boven 911 en Cayenne

Auto’s moeten ‘nog begeerlijker’ zijn

Porsche CEO Michael Leiters
Jan Lemkes
Dat er werk aan de winkel is voor de beleidsmakers bij Porsche, is al een tijdje duidelijk. Porsche maakt er zelf ook geen geheim van en stelt dat het zichzelf wil ‘herpositioneren’. Niet als goedkoop massamerk, maar juist als een merk dat nog exclusievere en duurdere auto’s maakt.

Tegenvallende verkopen in een China waar het merk te afhankelijk van was geworden en gigantische investeringen in EV’s waar te weinig mensen op zitten te wachten: dat is in het heel kort waar het fout ging bij Porsche. Het leeuwendeel van het R&D-budget ging op aan auto’s die ineens toch niet de kar blijken te gaan trekken, terwijl de auto’s die dat wel doen als gevolg van die keuze te weinig aandacht kregen.

Sinds oktober heeft Porsche een nieuwe CEO, Michael Leiters. Leiters mag het tij gaan keren bij de Duitse sportautobouwer en laat nu zien dat hij rigoureus ingrijpen daarbij niet schuwt. “We benutten de huidige uitdagingen als een kans om nog daadkrachtiger op te treden. We gaan Porsche uitgebreid herpositioneren, het bedrijf efficiënter en sneller maken en onze producten nog begeerlijker”.

Porsche CEO Michael Leiters

Porsche-CEO Michael Leiters

Het ‘efficiënter en sneller’ moet onder meer komen door de managementstructuur te stroomlijnen, organisatielagen te schrappen en bureaucratie terug te dringen. Ook wil Porsche zich sterker richten op de kernactiviteiten, dus wellicht kunnen we in de komende tijd wat minder merchandise-achtige bijvangst verwachten.

Het herpositioneren van Porsche lijkt vooral te betekenen dat er uitbreiding aan de bovenkant komt. Hogere segmenten brengen hogere marges, dus kijkt het merk naar auto’s boven de 911 en boven de Cayenne. Het past allemaal in wat Porsche ‘Value over Volume’ noemt: liever meer marge met minder, maar exclusievere auto’s, dan een veredeld massamerk worden met goedkopere modellen en grote aantallen. Aangejaagd door financiële problemen zouden het dus weleens interessante tijden kunnen worden voor Porsche-liefhebbers. Een model boven de 911 kan immers alleen maar een echte super- of hypercar zijn, terwijl een model boven de toch al brute en grote Cayenne ook tot de verbeelding spreekt. Over de komst van zo’n SUV-topper gaan trouwens al heel lang allerlei geruchten rond, dus kijk niet gek op als zo’n model er daadwerkelijk komt.

Foto boven: CEO Leiters (l) en Dr. Jochen Breckner, lid van de Raad van Bestuur voor Financiën en IT

Porsche Supercars & Sportscars

