'Porsche werkt aan SUV boven Cayenne'

Er zijn momenteel al enkele absolute reuzen in SUV-land te vinden. Denk daarbij aan de Mercedes-Benz GLS, de Range Rover en de BMW X7. Porsche haakt daar vooralsnog niet bij aan, met de nadruk op 'vooralsnog'. Automotive News bericht namelijk dat ook Porsche zich tussen die mastodonten wil mengen. Dealers zouden hierover geïnformeerd zijn door het merk. De Cayenne lijkt dus een grote broer te krijgen.

Veel is er nog niet over de auto bekend, al wordt er wel gesproken over een plug-in hybride aandrijflijn. Ook zou de Porsche de nadruk meer dan bij eerdergenoemde grote SUV's op sportiviteit leggen. In dat kader lijkt vooral de BMW XM een regelrecht doelwit, een sportievere broer van de BMW X7. De BMW XM krijgt - net als de nog naamloze Porsche - een plug-in hybride aandrijflijn die ongetwijfeld de 600 pk vermogen voorbij gaat. Porsche heeft een dergelijke aandrijflijn ook al in huis, die kennen we van de 680 pk sterke Cayenne Turbo S E-Hybrid.

De Porsche Cayenne Turbo GT is met zijn 640 pk vermogen momenteel de absolute sportieve top als het aankomt op SUV's van Porsche, maar mogelijk wordt die dus naar de tweede stek verwezen. Dat wil zeggen, qua plaatsing in het modellengamma. De grotere broer wordt ongetwijfeld - zeker met een deels elektrische aandrijflijn - een heel stuk logger en dus in wezen juist ook weer minder sportief dan de Cayenne Turbo GT. We gaan het meemaken. Spannend tijden in ieder geval voor het ongetwijfeld uiterst exclusieve clubje mensen dat op zoek is een immense knal-SUV.