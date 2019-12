Porsche stuurt Taycan Gran Turismo de sneeuw in

In aanloop naar de grote onthulling van de Taycan kwam Porsche met een rits aan verschillende concept-cars. In 2018 was de Mission E Cross Turismo er daar eentje van. Nu we de reguliere Taycan kennen, is Porsche aan het testwerk geslagen van de productieversie van die concept-car in de vorm van de Taycan Gran Tursimo. Net zoals we bij de Panamera zijn gewend, tonen zich de grootste verschillen aan de achterkan van het koetswerk. De sportievere achterkant van de reguliere Taycan maakt namelijk ook nu plaats voor een rianter bemeten exemplaar met meer binnenruimte. De neus lijkt ongewijzigd zijn weg naar de nieuwe versie te vinden. Hoewel de achterkant helemaal opnieuw is getekend, werkt Porsche overduidelijk met het Taycan-DNA. Zo herkennen we de achterlichtpartij in één oogopslag van de sportievere Taycan.

Op motorisch vlak worden weinig spectaculaire nieuwtjes verwacht. Ga dus ook nu uit van een 4S, Turbo en Turbo S. Het vermogen schommelt tussen de 600 en dik 750 pk waarbij sprinttijden van rond de 3,0 seconden geen uitzondering zijn. Gemiddeld gezien moet de Gran Tursimo zo’n 500 kilometer ver komen op één acculading en opzienbarend snel kunnen laden aan een paal met een maximaal van 270 kW. De onthulling vindt binnen 12 maanden plaats waarna de Porsche Taycan Gran Turismo in 2021 bij de dealers staat.