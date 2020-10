Porsche Panamera als 700 pk sterke Turbo S E-Hybrid

Highlights

Turbo S E-Hybrid levert na facelift 700 pk

Ook 4 E-Hybrid keert terug naar de vernieuwde Panamera

In totaal drie plug-in hybride aandrijflijnen

Ook 4S keert terug naar de gefacelifte Panamera-reeks

Prijzen direct bekend

Het Panamera-gamma is net als dat van de Porsche 911 gigantisch uitgebreid. De gefacelifte Panamera maakte kennis met een nieuwe Turbo S-uitvoering, een 680 pk krachtige versie die een stevige stap boven de 550 pk sterke Panamera Turbo kwam te staan. De herziene Turbo S E-Hybrid hield Porsche nog even onder de pet, blijkbaar met een goede reden. Die plug-in hybride was voorheen goed voor 680 pk, maar keert in 700 pk sterke vorm terug naar de gefacelifte Porsche Panamera en Porsche Panamera Sport Turismo.

De plug-in hybride Turbo S E-Hybrid heeft een 571 pk sterke versie van de biturbo 4.0 V8 in zijn neus liggen, die krachtiger is dan de 550 pk variant in zijn voorganger. Die machtige 4.0 V8 is opnieuw gekoppeld aan een 136 pk elektromotor, die het systeemvermogen op een indrukwekkende 700 pk brengt. Een sterkere achtcilinder is niet het enige nieuws dat Porsche naar de herziene Turbo S E-Hybrid brengt. Zo meet het accupakket van de plug-in voortaan 17,9 kWh in plaats van 14 kWh. Die grotere capaciteit levert de Turbo S E-Hybrid een 27 procent grotere actieradius op. Net als de overige plug-ins heeft de Turbo S E-Hybrid een achttraps PDK-automaat. Met het Sport Chrono-pakket sprint hij in 3,2 seconden naar de 100 km/h. Dat is 0,2 seconden rapper dan voorheen. De topsnelheid bedraagt 315 km/h. Op geheel elektrische kracht komt de Panamera Turbo S E-Hybrid 50 kilometer ver. Vanbuiten is hij te herkennen aan zijn van de Panamera Turbo afkomstige lichtunits.

4 E-Hybrid

En dan is er nog de eveneens herziene 4 E-Hybrid. Deze derde stekkersmaak voor de Panamera komt een stapje onder de 560 pk leverende 4S E-Hybrid te staan. Onder de kap huist een 330 pk 2,9-liter biturbo V6, die dankzij een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 462 pk. Ook in deze plug-in meet het accupakket 17,9 kWh en daarin zit hem eigenlijk het nieuws. Ook voor de facelift was de Panamera als 4 E-Hybrid verkrijgbaar, maar dan met een acccupakket van slechts 14 kWh. De 4 E-Hybrid dendert in 4,4 seconden naar de 100 km/h, 0,2 seconden rapper dan voorheen. Zijn topsnelheid ligt op 280 km/h. De elektrische actieradius bedraagt 56 kilometer.

4S

Het leveringsgamma wordt verder uitgebreid met de nieuwe 4S. Deze variant met 440 pk 3.0 V6 bestond ook al voor de facelift die Porsche eerder dit jaar op het model doorvoerde. Met het Sport Chrono-pakket sprint de 4S in 4,1 seconden naar de 100 km/h. Bij 295 km/h behoort het versnellen tot het verleden. De Panamera 4S heeft standaard het front dat bij het Sport Design-pakket hoort.

Vanafprijzen nieuwe versies Porsche Panamera