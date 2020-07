Porsche ontketent 911 Turbo

Wie in de markt is voor een splinternieuwe Porsche 911, mag zich naast gelukkig prijzen ook voorbereiden op het maken van een lastige keuze. De 911 is al met diverse aandrijflijnen te krijgen, en daar komt er nu nóg een bij. Dit is de 911 Turbo, tot de komst van GT3 RS- en GT2 RS-versies de subtopper van de 911-familie.

De prijslijst van de Porsche 911 is niet bepaald beknopt. De 911 is namelijk te krijgen als Carrera, Carrera S, Carrera 4, Carrera 4S en als Turbo S. Porsche introduceert nu de 911 Turbo, een versie die een plekje opeist onder voorlopige topversie Turbo S. Waar de 911 Turbo S een met twee turbo's bedeelde 3.8 zescilinder heeft die 650 pk en 800 Nm ophoest, is de S-loze 911 Turbo logischerwijs bescheidener gemotoriseerd. Gelukkig is 'bescheiden' in supercarland een relatief begrip.

De nieuwe Porsche 911 Turbo heeft een 580 pk en 740 Nm sterke 3,8-liter grote zescilinder, een net als in de Turbo S dubbelgeblazen boxermotor. Met zijn 580 pk vult de nieuwe 911-versie vermogenstechnisch mooi het gat op tussen de 450 pk sterke Carrera S en de 650 pk sterke Turbo S. Zetten we de nieuwe 911 Turbo naast die versie van de vorige generatie 911, dan troeft de nieuwkomer z'n voorganger met 40 pk en 40 Nm af. Zowel de 911 Coupé als Cabrio denderen in 2,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Pas als de snelheidsmeter op 320 km/h staat, behoort accelereren tot het verleden. Schakelen gaat met Porsche's PDK-automaat met acht versnellingen, een transmissie die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt.

Breed

Geheel volgens traditie is de 911 Turbo, net als de Turbo S overigens, net even een tandje breder dan zijn minder potente zustermodellen. De wielkasten komen aan de voorzijde 4,5 centimeter verder naar buiten. Achter steken de wielkasten 2 centimeter verder naar buiten. De spoorbreedte voor is 4,2 centimeter groter dan je wellicht van de 911 gewend bent. Aan de achterzijde neemt de spoorbreedte met één centimeter toe. Aan de voorzijde hebben de wielen een diameter van 20-inch, achter zijn ze maar liefst 21-inch groot. Achter de sloffen houden zich maar liefst 40 centimeter grote en 3,6 centimeter dikke remschijven met rode klauwen schuil. Achter zijn de schijven met een diameter van 38 centimeter en een dikte van 3 cm íets minder indrukwekkend. De 911 Turbo heeft net als de 911 Turbo S achterwielsturing. Vanbuiten is de 911 Turbo onder meer te herkennen aan zijn grote actieve achterspoiler en zijn bumpers met grote koelopeningen.

Aanvullen

Voor het eerst in de 911-geschiedenis levert Porsche tegen bijbetaling een sportuitlaatsysteem op de 911 Turbo. Daarnaast is er naast het standaard Porsche Active Suspension Management-onderstel (PASM) ook een harder afgeveerd sportonderstel, waarmee de 911 Turbo 1 centimeter dichter tegen het asfalt komt te liggen. Ook zijn het Lichtgewicht Pakket en het Sport Pakket nieuw. Dat eerste pakket, verkrijgbaar op de Coupé, verlaagt het wagengewicht met 30 kilo door de komst van onder meer lichtgewicht kuipstoelen en door het verwijderen van de achterzittingen. In het Sport Pakket zit onder meer alles van het Sport Design-pakket, aangevuld met Exclusive Design-achterlichten, zwarte accenten en uit koolstofvezel opgetrokken sierdelen. Wie geen opties aanvinkt, komt er overigens niet bepaald bekaaid van af. Porsche geeft de 911 Turbo standaard een 10,9 groot digitaal display, een digitaal instrumentarium, 14-voudig verstelbare sportstoelen, het Sport Chrono Pakket, een sportstuurwiel met schakelflippers en een uitgebreid audiosysteem van Bose.

De nieuwe 911 Turbo is per direct te bestellen. De Porsche 911 Turbo Coupé kost minstens €239.200 terwijl Porsche voor de 911 Turbo Carbiolet een bedrag van minimaal €254.600 overgemaakt wil krijgen.