Porsche laat nooit eerder vertoonde conceptauto's zien

Porsche vindt het hoog tijd om een reeks tot nu toe geheim gebleven studiemodellen uit het verleden eens publiekelijk te tonen. Daarom opent het volgend jaar in het Porsche Museum in Stuttgart een expositie waar het maar liefst 15 van deze tot nu toe 'verborgen' conceptauto's zal laten zien. Het gaat om studiemodellen uit de periode 2005 tot 2019. Hoewel het merk nog even geheimhoudt wat er allemaal te zien zal zijn, is het wel alvast zo vriendelijk om drie van deze conceptauto's met de wereld te delen. Het kleurrijke drietal belooft wat voor wat er verder nog meer achter de gesloten deuren vandaan komt.

Porsche Vision Renndienst (2018)

Misschien denk jij er anders over, maar dit is toch wel de meest opvallende van het drietal. De Vision Renndienst is een heus personenbusje van Porsche. Toen het merk met de Cayenne kwam stond de wereld al redelijk op z'n kop, maar wat als het zelfs met zo'n busje zou komen? Het ziet er bijzonder uit en met een beetje fantasie zien we er wel wat Volkswagen T1-invloeden in. Porsche zet de Vision Renndienst niet voor niets naast een T1 Renndienst, een busje dat in het verleden het gereedschap voor raceteams van Porsche aan boord had. De conceptauto is volledig elektrisch en liet volgens Porsche zien dat ook in dit voor het merk onbekende segment karakteristieke Porsche-kenmerken verwerkt konden worden. Voor dit studiemodel geldt ook weer: dat-ie destijds niet direct getoond is, hoeft niet te betekenen dat het idee volledig in de prullenbak is verdwenen. Komt er op den duur een busje van Porsche? Zeg nooit nooit!

Porsche 919 Street (2017)

Met de Porsche 919 Hybrid wist het Duitse merk enorme successen te boeken in de racerij. Maar liefst drie keer pakte het merk er de overwinning in de 24 uur van Le Mans mee. In 2015, 2016 en 2017 was het ook de auto die het constructeurskampioenschap voor Porsche binnensleepte in het WEC. In totaal werden er 17 races met deze LMP1-auto gewonnen. Na z'n racecarrière werd de 919 nog eens van stal gehaald en buiten de FIA-reglementen om zo snel mogelijk gemaakt. Dat leverde onder meer de snelste ronde ooit op de Nürburgring-Nordschleife op. Dat was echter niet het enige bijzondere project rond de 919 na z'n racejaren. Achter de coulissen werd namelijk een versie van de 919 klaargestoomd voor (ongetwijfeld schatrijke) amateurcoureurs. De '919 Street' werd-ie genoemd. Die had dezelfde 900 pk sterke hybride aandrijflijn en leek er - zo op de foto's afgaande - al helemaal klaar voor. Uiteindelijk bleef het toch bij dit studiemodel van klei. Misschien was het een iets te kleine doelgroep om 'm werkelijk te bouwen.

Porsche Vision Spyder (2019)

Iets minder extreem maar minstens zo interessant, is deze Vision Spyder van vorig jaar. Een zeer recent ontwikkelde conceptauto waarvan je je kunt afvragen waarom Porsche 'm nu pas met het grote publiek deelt. Porsche zegt zelf dat de Vision Spyder herinneringen moet oproepen aan de 550 1500 RS Spyder uit 1954 en wij begrijpen wel waarom. We zien er overigens met wat verbeelding ook 914-invloeden in. Volgens Porsche was het doel van de Vision Spyder om 'toekomstideeën uit te werken' en onder meer de rolbeugel op de Vision Spyder was daar een onderdeel van. Ook was de bijzondere tweezitter een 'identiteitsstudie' voor het merk. Kijk er dus niet gek van op als er op den duur toch elementen van in productievorm verschijnen.