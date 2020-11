Speciale Porsche 911 voor Gijs van Lennep

Gijs van Lennep en Porsche zijn al decennia onafscheidelijk. De 78-jarige stapte al in 1967 achter het stuur van een raceauto van Porsche en wist uiteindelijk in 1971 zijn allergrootste prestatie te boeken: de eerste overwinning in de 24 uur van Le Mans. Dat deed hij toen samen met Helmut Marko in een Porsche 917K. Later zou hij met een 911 Carrera RSR en een 936 ook nog twee keer op rij de 24 uur van Le Mans winnen. Na zijn carrière als coureur (waarin hij onder andere ook in de Formule 1 meedeed) bleef Van Lennep verbonden aan Porsche als merkambassadeur. Nu krijgt hij als eerbetoon van het merk een speciaal gepersonaliseerde 911 Carrera S.

De 'Lava Oranje' gespoten auto - een verwijzing naar de kleur van de auto's van Racing Team Holland - heeft als grootste eyecatcher een vingerafdruk van Van Lennep op de neus. Dat is volgens Porsche erop gezet met een speciale 'printtechniek', waardoor er sinds kort meer mogelijkheden zijn om persoonlijke ontwerpen tot in detail op auto's te zetten. Ook bij het instappen zal Van Lennep eraan herinnerd worden dat het zijn auto is. Op de dorpels staat namelijk niet de merknaam, maar zijn achternaam. Daarnaast prijkt zijn eigen handtekening. In de stiksels in het interieur keert verder de speciale oranje kleur terug. Van Lennep is uiteraard enorm in z'n nopjes: "Ik vind het bijzonder dat Porsche Nederland mij eert met deze unieke 911. Veel persoonlijker dan een auto met je vingerafdruk wordt het niet."