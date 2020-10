Nieuwe Porsche 911 GT3 bijna plakkerloos!

De Porsche 911 is er al in tal van uitvoeringen, maar een knalharde 911 GT3 van het actuele model kennen we nog niet. Op deze kakelverse set spionagefoto's is die volledig nieuwe 911 GT3 vanuit alle hoeken te zien, en nagenoeg zonder camouflagemateriaal.

Op en rond de Nürburgring-Nordschleife is een testexemplaar van de nieuwe Porsche 911 GT3 gesnapt dat op een stel kleine plakkers na niet is gecamoufleerd. Wie denkt dat deze zwaar bespoilerde 911 de definitieve topversie van de Porsche 911 wordt, die heeft het mis. Op termijn vult Porsche de 911-familie namelijk niet alleen aan met een GT3 RS, maar ook met de machtige en waarschijnlijk weer op de 911 Turbo gebaseerde GT2 RS. Dat maakt de 'reguliere' 911 GT3 echter niet minder interessant.

Het is nog even de vraag welke krachtcentrale Porsche achterin de nieuwe 911 GT3 hangt. De GT3-versie van de vorige generatie 911 debuteerde in 2013 met een 482 pk sterke 3.8 zescilinder boxermotor, een blok dat gebaseerd was op het hart van de toen actuele 911 Carrera S. In 2017 werd de GT3-versie van de 911 '991.2' gepresenteerd, de gefacelifte versie dus. Die versie wisselde zijn 3.8 om voor een 4,0 liter grote zescilinder boxermotor, een afgeleide van de machine die de 911 GT3 R en de 911 Cup-racers aandreef. Die 4.0 stampte er maar liefst 500 pk en 460 Nm uit. Mogelijk hangt Porsche een doorontwikkeling van die motor in de nieuwe 911 GT3. Reken op een vermogen dat op zo'n 520 pk komt te liggen. Inderdaad, het aantal paardenkrachten dat de GT3 RS van de vorige 911 uiteindelijk leverde. De nog te onthullen nieuwe 911 GT3 RS zal mogelijk naar de 550 pk kruipen. Het vermogen wordt waarschijnlijk via een achttraps automaat met dubbele koppeling over de wielen verdeeld. De laatste 911 GT3 was met Touring Package echter ook met een handbak te krijgen. Als Porsche dezelfde weg bewandelt als met de vorige 911 GT3, dan wordt de motor van de nieuwe versie dus gebaseerd op die van de huidige Carrera S. Dat betekent dan dat de nieuwe 911 GT3 een 3,0-liter twinturbo zescilinder krijgt. Dat ligt echter niet erg voor de hand.

Ongeacht welke motor de nieuwe Porsche 911 GT3 ook krijgt, wordt het een indrukwekkend bespoilerde sportversie waarvan de koets is gelardeerd met grote koelopeningen en een heftige achtervleugel. Onderaan de verbrede bips van de 911 GT3 zien we twee centraal geplaatste uitlaatpijpen midden in een fikse diffuser. Een onthulling van de nieuwe Porsche 911 GT3 zal waarschijnlijk niet lang meer op zich laten wachten.