Porsche investeert extra in synthetische brandstoffen

Porsche investeert behoorlijk in de ontwikkeling en productie van synthetische brandstoffen. Het merk steekt omgerekend zo'n €69 miljoen in HIF Global LLC, een holding met diverse ontwikkelaars van productielocaties van synthetische brandstoffen in zijn portfolio.

Het in Chili gevestigde HIF Global LLC bouwt onder meer de Haru Oni eFuel-fabriek in het eveneens in Chili gelegen Punta Arenas. Medio dit jaar moet de productie van synthetische brandstoffen er van start gaan. Volgens Porsche maken deze brandstoffen verbrandingsmotoren de facto bijna CO2-neutraal.

Porsche investeert $75 miljoen, omgerekend €68,69 miljoen, in HIF Global LLC en dat brengt het totaalbedrag dat Porsche in de ontwikkeling en productie van synthetische brandstoffen steekt op 'meer dan €100 miljoen', aldus de fabrikant. Bijkomend voordeel: bij de productie komt 'e-methanol' als bijproduct vrij. E-methanol is volgens Porsche als grondstof in de chemische industrie te gebruiken.

Gooi je op afzienbare termijn al biobrandstoffen in je Macan, Cayenne, Panamera of 911? Zo'n vaart zal het nog niet lopen. Porsche zegt de in Chili geproduceerde synthetische brandstoffen eerst in 'Porsches topklasse' in de autosport toe te passen. Er gaan geruchten dat Porsche zich in de toekomst in de F1-wereld wil mengen. Daar zou zomaar een rol weggelegd kunnen zijn voor de synthetische peut. Wel is het volgens Porsche denkbaar dat de synthetische brandstoffen in de toekomst ook in zijn fabrieken gebruikt kunnen worden bij het voltanken van productiemodellen met verbrandingsmotoren.