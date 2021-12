Porsche 911 wordt subtiel gefacelift

Een facelift pakt over het algemeen niet heel heftig uit voor de Porsche 911. Zelfs tussen verschillende generaties zitten er betrekkelijk weinig verschillen in het uiterlijk. De facelift die nu op stapel staat voor de 911 is op die aanpak geen uitzondering. De veranderingen lijken zich vooralsnog puur te richten op de neus. Zo zien we iets andere luchtinlaten in de voorbumper. Ook zijn de richtingaanwijzers verhuisd naar de hoeken. Mogelijk wordt dat een verticaal geplaatste lichtunit, in plaats van de horizontale die we gewend zijn. Hoewel we op deze foto's een Porsche 911 Turbo zien, zullen de wijzigingen uiteraard gaandeweg over diverse versies worden uitgestrooid.

Wat de facelift mogelijk wat spannender maakt, is of Porsche 'm aangrijpt om een hybride aangedreven 911 te introduceren. Daarvan kregen we immers afgelopen zomer een levensteken. Het lijkt er vooralsnog op dat Porsche de eerste hybride 911 op de Turbo baseert en dan gaat deze logischerwijs 911 Turbo E-Hybrid heten. Met de elektro-ondersteuning, waarschijnlijk via een aan de versnellingsbak gekoppelde elektromotor, wordt de 580 pk van de reguliere Turbo ongetwijfeld flink overtroffen.