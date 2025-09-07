Maak kennis met de tweede hybride Porsche 911 ooit. En wat voor een. Dit is de Porsche 911 Turbo S: een met 711 pk tot de tanden toe bewapende performance-hybride.

Highlights Porsche 911 Turbo S

Tweede hybride 911 is sterkste Porsche 911 ooit

711 pk en bloedsnel

Als Coupé en Cabriolet

Porsche weet als geen ander modellen uit te brengen waar de purist wellicht even aan moest wennen. De eerste Cayenne was voor legio liefhebbers moeilijk te verteren, evenals de Panamera die later verscheen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over geëlektrificeerde modellen waar heel wat Porsche-fanaten vast hun vraagtekens bij zetten. Inmiddels zijn er al jaren plug-in hybride versies van modellen als de Cayenne en Panamera. Sterker nog: met de Taycan en Macan heeft Porsche nu zelfs volledig elektrische modellen. De Porsche 911 wist de elektrificatiedans lang te ontspringen, maar met de introductie van de 911 GTS was er medio vorig jaar dan écht een hybride 911. Nu is er een tweede en dat is direct een loeisterke. Dit is de Porsche 911 Turbo S, de sterkste 911 die Porsche ooit maakte.

Allereerst benoemen we in vogelvlucht de bomen in het 911-bos. We kunnen ons namelijk goed voorstellen dat je het overzicht een beetje kwijt bent. Wat vermogen betreft begint het 911-feest bij de 394 pk sterke Carrera, een variant die er als Carrera T met hetzelfde vermogen ook in iets lichtere en scherpere vorm met handbak bestaat. Voor wie 394 pk niet voldoende is, heeft Porsche heel wat opties. Boven de Carrera staan de 480 pk sterke Carrera S (al dan niet als 4S met vierwielaandrijving), de 541 pk sterke hybride GTS (en 4 GTS) en de GT3 en GT3 Touring. Het is nog wachten op de 911 Turbo en de plankharde GT3 RS. De nieuwste 911-variant is de 911 Turbo S, normaliter puur wat vermogen betreft het topmodel. De nieuwe 911 Turbo S doet zijn reputatie in ieder geval eer aan: hij is maar liefst 711 pk sterk!

Hybride en twee eTurbo's

Met zijn 711 pk dendert de nieuwe Porsche 911 Turbo S de 650 pk sterke variant van voor de facelift voorbij. De nieuwe en vorige verschillen enorm van elkaar. Waar de vorige 911 Turbo S een 3,7-liter grote zescilinder boxermotor zónder elektrohulp had, heeft de nieuwe Porsche 911 Turbo S een hybride aandrijflijn met de 3,6-liter zescilinder boxermotor van de GTS. De 911 Turbo S is echter aanzienlijk sterker dan die GTS, al geeft Porsche vooralsnog niet aan welk deel van de 711 pk uit de benzinemotor en welk deel uit de elektromotor komt.

Hoe dan ook: de prestaties zijn prettig gestoord. De hybride aandrijflijn met achttraps PDK-automaat ramt de 911 Turbo S in 2,5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij 0,2 tel rapper dan de vorige versie. Vanuit stilstand staat de 200 km/h in 8,4 tellen op de klok en daarmee verslaat de nieuwe 911 Turbo S het vorige model met 0,5 tellen. Zijn topsnelheid: 322 km/h. Meer gegevens? Hebben we! Waar de 911 GTS één elektrisch aangestuurde turbo heeft, heeft de 911 Turbo S er twee. De accu is 1,9 kWh groot en is - zo belooft Porsche - zeer compact en licht. De hybride hardware levert de nieuwe Porsche 911 Turbo S wél een hoger wagengewicht op dan het vorige model. Het verschil bedraagt 85 kilo in het nadeel van de nieuwe. Ondanks de gewichtstoename moet de nieuwe 911 Turbo S een ronde op de Nürburgring Nordschleife in zo'n 7 minuten en 4 seconden af kunnen leggen. Dat is 14 seconden sneller dan het vorige model!

Vliegensvlug

Je raadt het al: de nieuwe 911 Turbo S is meer dan slechts een 911 met een stevige bonk vermogen. Hij heeft standaard keramische remmen (PCCB), compleet met grotere remblokken én grotere schijven. De remschijven achter hebben een diameter van 39 centimeter, voor zijn ze zelfs 42 centimeter groot. Daarbij zijn de achterbanden een centimeter breder dan die van de vorige 911 Turbo S. Meer snufjes: de 911 Turbo S heeft uitgebreide actieve aerodynamica en - dankzij 400 v-architectuur - een vliegensvlug werkende elektrohydraulische Porsche Dynamic Chassis Control. Optioneel is een 'liftsysteem' voor de vooras leverbaar dat de neus omhoog kan brengen. Handig bij verkeersdrempels.

Vanbuiten herken je de Porsche 911 Turbo onder meer aan zijn bredere carrosserie, openingen in de flanken, nieuwe achterspoiler en uitlaateindstukken van titanium. De nieuwe Porsche 911 Turbo S komt als Coupé en als Cabriolet en is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden rond de jaarwisseling geleverd.